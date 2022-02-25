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25 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat 2022 Cuma

25.02.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Şubat Cuma günü haftanın beşinci gününde yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatlarında son durum Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline kadar gitmesi üzerine vatandaşlar altın fiyatlarındaki anlık değişimleri kontrol etmeye başladı. Peki 25 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 25 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte 25 Şubat Cuma güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

25 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat 2022 Cuma

25 Şubat Cuma haftanın beşinci gününde yarım, çeyrek, ons, gram altın güncel fiyatları, altın almak isteyen kişiler ile ellerindeki altını bozdurmayı düşünen veya yatırım yapma düşüncesi olan vatandaşlar dün dünyayı şoke eden olay sonrası ilgiyle takip etmeye başladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline kadar gitti. Bu olay sonrası altın fiyatlarında yükselme oldu. İşte 25 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 25 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte 25 Şubat Cuma güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

ONS ALTIN NE KADAR?

25 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

Alış fiyatı: 1.913,97 Dolar

Satış fiyatı: 1.914,54 Dolar

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:

Gram altın alış fiyatı: 860,94 TL

Gram altın satış fiyatı: 861,09 TL

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.689,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.856,00 TL

Çeyrek altın:

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.422,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.467,00 TL

Yarım altın:

Yarım altın alış fiyatı : 2.853,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.938,00 TL

Tam altın:

Tam altın alış fiyatı: 5.865,74 TL

Tam altın satış fiyatı: 55.985,89 TL

Ata altın:

Ata altın alış fiyatı: 5.891,00 TL

Ata altın satış fiyatı: 6.057,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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