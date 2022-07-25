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25 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları! 25 Temmuz 2022 Pazartesi

25.07.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları, 25 Temmuz Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Doların yönünde FED ve Merkez Bankası faiz kararı da önemli rol oynuyor. Peki 22 ayar bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte 25 Temmuz Pazartesi günü güncel altın bilezik fiyatları...

25 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları! 25 Temmuz 2022 Pazartesi

Altın bilezik fiyatları 25 Temmuz Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. Öte yandan dolardaki yükseliş de altın fiyatlarına yön veriyor. Peki 22 Ayar bilezik ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

25 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

25 Temmuz Pazartesi günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 923,35 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 25 Temmuz 2022 itibariyle 922,59 TL alış ve 911,90 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 714,68 TL'den yapan 18 ayar altın ise 718,60 TL alış ve 719,10 TL satış fiyatına sahip.

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14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 660,54 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise - %0,59 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 546,62 TL alış ve 656,65 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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