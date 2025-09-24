FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

25 yıllık tecrübe krizle sarsıldı! Türk gıda devi iflasın eşiğinde

25 yıldır faaliyet gösteren ve 14 ülkeye kuru incir ihracatı yapan köklü firma Sante Gıda, ekonomik kriz ve ihracatta yaşanan aflatoksin engeli nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Aydın’ın köklü firmalarından olan Sante Gıda’nın 200’den fazla çalışına bulunuyordu.

25 yıllık tecrübe krizle sarsıldı! Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Cansu Akalp

Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren Sante Gıda, ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Türkiye’nin önde gelen kuru incir ihracatçılarından olan firma, Avrupa pazarında aflatoksin ve okratoksin bulaşığı sebebiyle zor günler yaşadı. Geri gönderilen ve imha edilen ürünler, şirketi ciddi mali kayıplara sürükledi.

25 YILLIK TECRÜBE KRİZLE SARSILDI

Sözcü'nün haberine göre; Bölgenin en bilinen markalarından Sante Gıda, 25 yıllık birikimiyle sektörde öne çıkarken krizle başa çıkmak için konkordato yolunu seçti. Firmanın 5 bin metrekarelik modern tesisinde yıllık bin 500 ton konvansiyonel, 750 ton organik kuru incir ve 250 ton kuru kayısı üretildi. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

200’DEN FAZLA ÇALIŞAN ETKİLENDİ

Üç nesildir faaliyetini sürdüren aile işletmesi, 200’ün üzerinde çalışanıyla sektörde önemli bir rol oynadı. Ancak Avrupa Birliği’nin sıkı gıda güvenliği denetimleri nedeniyle ihracatta ciddi sorunlar ortaya çıktı. Geri dönen ürünler, sadece firmayı değil, bölge ekonomisini ve diğer ihracatçıları da olumsuz etkiledi.

YETKİLİLERDEN KURTULUŞ MESAJI

Firma yetkilileri, konkordato sürecinin iş sürekliliğini sağlamak ve borçları yeniden yapılandırmak için atılmış bir adım olduğunu ifade etti. Sante Gıda’nın müşteri taleplerine uygun paketleme çözümleriyle sektördeki konumunu korumayı hedeflediği aktarıldı. Müstahsillerle 15 yılı aşkın süredir devam eden güçlü iş birliğinin de bu süreçte destek sağlayacağı belirtildi.

SEKTÖR DEVLET DESTEĞİ BEKLİYOR

Bölgede faaliyet gösteren diğer firmaların da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığı bildirildi. Sektör temsilcileri, aflatoksin probleminin çözümü için devlet desteğinin önem taşıdığını dile getirdi. Sante Gıda’nın konkordato başvurusu, Türk gıda sektörünün küresel pazardaki zorluklarını bir kez daha ortaya koydu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel kliniklerde 8 bin TL’ye yapılıyordu, devlet hastanelerinde 188 TL’ye yapılmaya başlandıÖzel kliniklerde 8 bin TL’ye yapılıyordu, devlet hastanelerinde 188 TL’ye yapılmaya başlandı
Turizm devleri denetime takıldı! 30 firmaya ceza yağdıTurizm devleri denetime takıldı! 30 firmaya ceza yağdı

Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.