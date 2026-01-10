250 şubesi bulunan Türkiye'nin ünlü dönercisiyle ilgili yeni gelişme!

Türkiye genelinde 250 şubesi bulunan döner zinciri Ekrem Coşkun, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2025'in Haziran ayında konkordato başvurusu yapmıştı. 17 Haziran 2025 tarihinden itibaren 3 aylık geçici mühlet verilen ve 7 Kasım 2025 tarihinde ise 1 yıl kesin mühlet verilen Ekrem Coşkun Döner ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ALACAKLILARA 15 GÜN SÜRE TANINDI!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için 15 günlük süre tanıdı. Bildirimde bulunmayanların borçlu bilançosunda kayıtlı tutar üzerinden işlemi yapılacak. Kayıtlı olmayanlar ise alacaklılar toplantısına dahil edilmeyecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular; bizzat, noter onaylı vekâletnameye sahip temsilciler aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla Konkordato Komiserliği bürosuna yapılabilecek.

ALACAKLILARA UYARI

Alacaklılara konuyla ilgili şu uyarılar yapıldı:

"Geçici mühlet tarihi olan 17.06.2025 tarihinden önce doğmuş veya konkordatoya tabi alacaklarının;

1-Toplam miktarını (anapara ve fer’ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)

2-Rehinli olan kısım için rehin, ipotek belgelerini,

3-Vadesini,

4-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,

5-İmtiyazlı, rehinli, adi alacak olup olmadığını ve kırımlı tutarlarını ayrı ayrı belirtmek sureti ile bildirmeleri,

6-Faiz işletilmiş ise (07.11.2025 Kesin Mühlet Tarihine Kadar) hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve faiz oranlarını da açıklayacak şekilde, dövizli alacakların geçici mühlet tarihi (17.06.2025) kıymetinde hesaplanarak dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki maddelerde anlatıldığı üzere usulüne uygun (anapara geçici mühlet tarihi itibariyle, varsa faizler ise kesin mühlet tarihi itibariyle) hesaplanmamış bildirimlerin geçersiz olacağı ilan olunur."