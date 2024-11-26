26 Kasım önemli ekonomi başlıkları: Cevdet Akçay Londra'da konferansa katıldı, Tüpraş'ta patlama, Dünya Bankası'ndan yatırım

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EKONOMİ DÜNYASINDA NELER YAŞANDI?

☑ TCMB Başkan Yardımcı Cevdet Akçay, Londra’da Citi tarafından organize edilen "Türkiye Sermaye Piyasaları Günü" konferansına katıldı. Akçay, toplantıda TCMB’nin politika metinlerine sadık kaldığını vurguladı.

☑ Toplantıyı düzenleyen Citi, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini içeren bir rapor yayımladı. "Gevşemenin Başlangıcı Ufukta Görünüyor" başlıklı raporda, TCMB’nin aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi ile gevşeme döngüsüne başlamasının beklendiği belirtildi.

☑ Reel sektör güven endeksinde bir miktar toparlanma gözlemliyoruz. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesine yükselerek Nisan 2024'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

☑ Dünya Bankası, elektrik iletim altyapısının güçlendirilmesi için Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım, 750 milyon dolarlık iki paket halinde gerçekleşecek.

AJANDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı ile Turizm Yatırım Forumu'na katılacak.

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CEVDET AKÇAY LONDRA'YA GİTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Londra’da düzenlenen ve Citi tarafından organize edilen "Türkiye Sermaye Piyasaları Günü" konferansına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, yatırımcılarla yapılan rutin bir toplantı niteliği taşıyor. Akçay, toplantıda TCMB’nin politika metinlerine sadık kaldığını vurguladı. Konferansın ardından küçük gruplar halinde görüşmelere devam edildiği ve TCMB yetkililerinin Londra’da yatırımcılarla temaslarını önümüzdeki günlerde de sürdüreceği öğrenildi. Ayrıca aralık ayında bir yatırımcı toplantısının daha yapılması planlanıyor.

Toplantıyı düzenleyen Citi, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini içeren bir rapor yayımladı. "Gevşemenin Başlangıcı Ufukta Görünüyor" başlıklı raporda, TCMB’nin aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi ile gevşeme döngüsüne başlamasının beklendiği belirtildi. Citi, TCMB’nin enflasyon tahminlerini revize etmesinin enflasyon dinamiklerine daha gerçekçi bir yaklaşımı yansıttığını ifade etti. Citi, Türkiye’nin ödemeler dengesindeki iyileşmenin sürdüğünü ve cari açığın geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde daraldığını kaydetti. Cari açık, 2023’ün ilk dokuz ayında 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, çekirdek dengede daha güçlü bir fazla ve enerji ile altın dengelerindeki daralma bu olumlu gelişmenin temel nedenleri arasında yer aldı.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasın ayına ilişkin reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Reel sektörün görünümünde bir miktar toparlanma var. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesine yükselerek Nisan 2024'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam beklentilerindeki olumlu değerlendirmelerin endeksi yukarı yönlü etkilediği görüldü.

Kapasite kullanım oranında da iyileşme var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı (KKO) Kasım ayında bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesine ulaştı. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.755 işletmenin yanıtlarının toplulaştırıldığı Kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise geçen aya göre 1,2 puan artışla yüzde 76,1 seviyesine yükseldi.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPACAK

Dünya Bankası, elektrik iletim altyapısının güçlendirilmesi için Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve SEFiA tarafından düzenlenen "Climate Talks" etkinliği kapsamında düzenlenen panelde Türkiye'nin yeşil kalkınma ve karbon salınımını azaltma hedefleri için finansman projelerini değerlendirdi. Bu yatırım, öncelikle 750 milyon dolarlık bir operasyonla başlayacak ve birkaç yıl içinde eşdeğer bir yatırım daha yapılacak.

Lopez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası'nın bir alt kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile birlikte Türkiye'nin sanayi sektörünün sermaye ihtiyaçlarına destek olacak projeler için bugün 5 milyar dolarlık bir finansman anlaşması imzalandığını hatırlattı. Dünya Bankası'nın, geçen yıl sanayiye yönelik 2 milyar dolarlık finansmanı onayladığını ve Türk Eximbank ile karbon salınımını azaltmaya yönelik düzenlemelere uyum sağlamak isteyen şirketlere kredi sağlamak için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını ifade etti.

BYD'NİN YENİ MODELLERİ BAYİLERE ULAŞACAK

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türkiye'de tanıtımı yapılan yeni modellerin önümüzdeki hafta bayilere ulaşacağını açıkladı. Bloomberg HT'ye konuşan Ergun, 2024 yılında Türkiye pazarında 2 modelle yer aldıklarını, yakın zamanda düzenledikleri lansmanda 4 yeni model daha tanıttıklarını hatırlattı. Şu anda toplam 6 modelle pazarda olduklarını ve sadece plug-in hibrit modelini bekleyen 6 bin müşterilerinin bulunduğunu dile getirdi. Ergun, "Aralık başında araçlarımızı müşterilerimize teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

BDDK AÇIKLADI: EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre, 15 Kasım itibarıyla standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 57,45'e yükselerek Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu oran, Haziran 2022’de yüzde 72,8 ile rekor kıran dolarizasyon payının (YP+KKM) aradan geçen 29 ayda yüzde 42,55’e kadar gerilemesiyle daha da dikkat çekici. ✈ Türkiye’de hava yolu yolcu trafiğinin Avrupa'da üçüncü dünyada ise yedinci sıraya yükseldiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iç hat uçuş noktalarının 2024'te 58'e ulaştığını ve 2025’te yurt içi uçuş frekanslarının %10 artırılacağını söyledi. Türkiye’nin uluslararası uçuş ağının 131 ülkede 347 noktaya ulaştığını, Hava Ulaştırma Anlaşması yapılan ülke sayısının ise 175'e çıkarıldığını ekledi. Malatya, Hatay, Kapadokya, Siirt, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarında yeni terminal ve geliştirme projelerinin sürdüğünü, Trabzon Yeni Havalimanı'nın ise hızla ilerlediğini belirtti.

TÜPRAŞ'TA PATLAMA

İzmir Aliağa'da bulunan Tüpraş Rafinerisi'nin U-7000 ünitesinde saat 20.10'da meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. TÜPRAŞ yetkilileri, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve rafinerideki diğer ünitelerin faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam ettiğini duyurdu. Tüpraş’tan yapılan açıklamada, “Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir” denildi.

İSRAİL'İN TELEVİZYONUNDA AÇIKLAMALAR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun, Netanyahu’ya yakın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Başbakan’a Hizbullah ile çatışmalar ve olası ateşkes süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Haberde, ordunun “Lübnan sınırı boyunca Hizbullah altyapısını yok etmeyi” başardığını ve Hizbullah’ın roket cephaneliğinin büyük ölçüde azaltıldığını savunduğu belirtildi. Ordu yetkililerinin, Hizbullah ile ateşkesin sağlanması için “doğru bir zaman” olduğuna vurgu yaptığı, ancak ateşkes sürecinin başarısız olması durumunda Lübnan’daki askeri operasyonların genişletilmesi yönünde planların hazır olduğu ifade edildi. ⚙ Alman sanayi devi Thyssenkrupp, büyük bir yeniden yapılanma ile çelik bölümündeki iş gücünü %40 azaltacağını açıkladı. Şirket, 2030 yılına kadar 11 bin iş pozisyonunu azaltmayı planlıyor. Ayrıca, bir işleme tesisini kapatmayı ve üretim kapasitesini %25’e kadar azaltarak 8,7 milyon ile 9 milyon ton arasında bir seviyeye çekmeyi hedefliyor. Yeniden yapılanma planı, Avrupa’daki aşırı arz ve Asya’dan gelen daha ucuz ithalatlarla rekabetin artması nedeniyle gündeme geldi.

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Kaynak: Fintables