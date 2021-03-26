FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 26 Mart On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte On numara çekiliş sonuçları

26 Mart On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte On numara çekiliş sonuçları

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2021 19:22 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Bu haftanın son çekilişinde şanslı numaraları tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler, arama motorları üzerinden On Numara 26 Mart çekiliş sonuçları hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 26 Mart On Numara Çekiliş sonuçları!

26 Mart On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte On numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin haftada iki gün olmak üzere Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişi el değmeden ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Şans oyunu olan On Numara'nın bu akşamki çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Haftada iki gün düzenlenen On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin sahipleri belli olacak. 26 Mart On Numara çekilişi ise 20.00'da gerçekleşecek. İşte, 26 Mart On Numara çekiliş sonuçları!

26 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 26 Mart sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar çekilişin hemen ardından Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan millipiyangoonline üzerinden duyurulacak.

22 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesiBakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi
Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi
Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu!
Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu!
Yiğit Bulut'tan dolar/TL kuru hakkında açıklama!
Yiğit Bulut'tan dolar/TL kuru hakkında açıklama!
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Burada ev kirası, ev fiyatından pahalı!
Burada ev kirası, ev fiyatından pahalı!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!
Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi
Halkbank yönetim kurulunda değişiklik
Dünya ticaretinin gözü Süveyş Kanalı'nda
Dünya ticaretinin gözü Süveyş Kanalı'nda
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Abdi Serdar Üstünsalih biyografisi...
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih kimdir?
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Osman Arslan biyografisi...
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan kimdir?
Bakan Kurum'dan yeni mezunlara istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Alpaslan Çakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne Alpaslan Çakar getirildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.