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26 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları belli oluyor! Şans topu çekilişi bilet sorgulama ekranı

26.05.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu. Mili Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen Şans Topu çekilişinde bu haftanın ilk talihlileri belli oldu. Noter huzurunda ve el değmeden gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. İşte, 26 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuç ekranı...

26 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları belli oluyor! Şans topu çekilişi bilet sorgulama ekranı

Heyecanla beklenen 26 Mayıs Şans Topu çekilişi talihlileri belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. 20:00'da düzenlenen olan Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçları Millipiyangoonle üzerinden duyurulacak. İşte, ayrıntılar...

26 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununda, bu akşamın talihlileri saat 20.00’da gerçekleşen çekilişin ardından belli oldu. Çekilişi anlık olarak takip etmek isteyenler ise MP Tv kanalı üzerinden sonuçları takip etti. Çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline üzerinden paylaşıldı.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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