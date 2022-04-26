26 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26 Nisan Salı günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Peki 26 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...
26 Nisan 2022 Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 847,03 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 824,73 TL alış fiyatı ile 830,48 TL satış fiyatına sahip.
Bir önceki kapanışını 668,44 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 659,70 TL alış, 659,81 satış fiyatından işlem görüyor.
Bir önceki kapanışını 596,60 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 497,96 TL alış fiyatı ile 598,03 TL satış fiyatından işlem görüyor. TL satış fiyatından işlem görüyor.
Gram altın alış: 904,71 TL
Gram altın satış: 904,92 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.902,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.966,00 TL
Yarım altın alış: 2.955,00 TL
Yarım altın satış: 2.994,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.477,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.496,00 TL
Tam altın alış: 5.900,00 TL
Tam altın satış: 5.964,00 TL
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