26 Temmuz’da son kez olacak! Fed faiz kararı açıklanıyor: Yeni dönem başlıyor…

Tüm dünya piyasaları 26 Temmuz Çarşamba gününe odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası Fed merakla beklenen faiz kararını bu tarihte duyuracak. Kritik Fed faiz kararı öncesi ise bankanın hamlesine ilişkin son tahminler gelmeye başladı.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Reuters tarafından 106 ekonomistin katılımı ile yapılan anket, 25-26 Temmuz'da yapılacak FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapılacağı konusunda görüş birliği olduğunu gösterirken, ekonomistlerin çoğu bunun son faiz artırımı olacağını öngördü.

Son FOMC toplantısında Fed yetkililerinin faiz için öngördükleri yüzde 5,50-5,75 tepe noktasına ulaşılacağını 106 ekonomistten sadece 19'u tahmin etti.

FAİZDE GERİ ADIM ATILACAK

13-18 Temmuz tarihlerinde yapılan ankete göre, Fed'in 2024 Mart ayına kadar en az 1 faiz indirimi yapacağını öngörenlerin oranı ise yüzde 78'den yüzde 55'e geriledi.

Ekonomistlerin ABD ekonomisi için 2023 büyüme tahminleri de yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e yükseldi. Gelecek yıl ise büyümenin yüzde 0,7'ye yavaşlaması bekleniyor.



