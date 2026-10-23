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A101'e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu
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A101'e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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29 Ekim Perşembe a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! a101 katalog bu hafta televizyondan küçük ev aletlerine, balıkçılık ekipmanlarından ev tekstiline cazip fırsatlarla dolu. A101 bu hafta kataloğunda iPhone 16 Pro Max, Stanley termos, Columbia ayakkabılar ve Dyson dikey süpürge de bulunuyor. A101 market ve a101 online avantajlarını kaçırmamak için en güncel a101 katalog listesini hemen inceleyin!

29 Ekim Perşembe günü A101’e onlarca fırsat geliyor! iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 ve TCL QLED TV elektronikte öne çıkarken, beyaz eşyada Samsung No-Frost buzdolabı ve Hoover kurutma makineleri dikkat çekiyor. Dyson dikey süpürge, Fissler tencere setleri ve Stanley termosların yanı sıra Coach çantalar, Columbia ayakkabılar, Bosch el aletleri, motosiklet kaskları ve modern mobilyalar da haftanın öne çıkan fırsatları arasında!

A101 Ekstra fırsatlarının tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 1

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 2

Nordmende 65" Q65NM1105 4K whale QLED TV 27,499 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 3

  • Fobem 55" FM55EW9000QF 4K ultra HD Android whaleos 10 QLED TV 22,999 TL
  • Philips 55PUS7000/62 55" 4K UHD LED Dolby Atmos smart TV 28,999 TL
  • Philips 50PUS7000/62 50" 4K UHD LED Dolby Atmos smart TV 22,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 4

  • iFFALCON 65" U65A 4K UHD smart Google TV 33,999 TL
  • iFFALCON 55" U65A UHD smart Google TV 21,999 TL
  • iFFALCON 32" S55A FHD QLED TV 10,499 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 5

  • TCL 65P75LGTV UHD premium QLED TV 42,999 TL
  • Altus AL55 9625 UHD Google Android TV 22,999 TL
  • Samsung UE50M70HAUXTK 4K UHD Mini LED TV 34,999 TL
  • iPhone 16 Pro Max 256 GB cep telefonu 111,999 TL
  • Samsung Galaxy Tab S10 Lite 6/128 GB 5G tablet 17,499 TL
  • Redmi Note 15 Pro 12/512 GB cep telefonu 26,499 TL

SEG BM 4015O D bulaşık makinesi 14,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 6

  • SEG CMI 90101SO D çamaşır makinesi 18,999 TL
  • SEG NFK4270SOD / NFK42720S1D No-Frost buzdolabı 28,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 7

  • Samsung RB50DG601EB1TR kombi No-Frost buzdolabı 49,999 TL
  • Altus ALK 471 XE No-Frost kombi buzdolabı 37,999 TL
  • DemirDöküm DT4 Titanyum Basic termosifon 80 L 16,499 TL
  • Hoover H3D 4128L10C-17 çamaşır makinesi 23,499 TL
  • Altus AL 445 SXI bulaşık makinesi 17,299 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 8

  • Onvo OVTST06 tost makinesi 2,999 TL
  • Pierre Cardin elektrikli çelik çay makinesi 1,699 TL
  • English Home DGR 3001 doğrayıcı 1,299 TL
  • Altus narenciye sıkacağı 999 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 9

  • Fissler Vitavit Premium düdüklü tencere seti 4+6 L 21,999 TL
  • Tefal Secure Trendy düdüklü tencere 6 L 4,499 TL
  • Arzum Okka Barista Pro OK0042-0100 otomatik espresso makinesi 14,999 TL
  • Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 buhar kazanlı ütü 18,999 TL
  • Altus AL 799 Türk kahvesi makinesi 5,499 TL
  • Remington Sapphire Luxe S5805 saç düzleştirici 2,299 TL
  • Samsung MS20DG4004GTTR mikrodalga fırın 5,499 TL
  • Dyson V15s Detect Submarine kablosuz dikey süpürge 51,999 TL
  • Xiaomi Humidifier 2 Lite hava nemlendirici 2,549 TL

Volta VKX3 elektrikli çocuk cross motosiklet 24,990 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 10

  • Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL
  • Volta VMPI 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 11

  • Yohe 988 kask 2,399 TL
  • Yohe 880 kask 1,899 TL
  • LS2 FF906 Strobe II kask 4,999 TL
  • LS2 FF820 Rapid III kask 3,499 TL
  • Skuld motosiklet eldiveni 799 TL
  • Skuld motorcu ön koruma 599 TL

Aorcamp CK-505 çantalı portatif ocak 1,299 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 12

  • Aorcamp gaz kartuşu 450 g 279 TL
  • Aorcamp siboplu kartuş ocak + kartuş seti 230 g 529 TL
  • Aorcamp çakmaklı kartuş pürmüz seti 227 g 469 TL
  • Panther PT-8433 USB şarjlı el feneri 149 TL
  • Panther PT-5088 LED'li kafa lambası 109 TL

Olta kamışı 1,369 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 13

  • Olta seti 549 TL
  • Olta makinesi 1,449 TL
  • Taşımalı kutulu 5 bölmeli olta seti 749 TL
  • Olta ucu ışığı 75 TL
  • Silikon sahte kurt 10'lu 69,50 TL

Hisarcevher Lavilla tencere seti 1,199 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 14

  • Hisarcevher tava ve sahan set 879 TL
  • LAV Valeria rimli meşrubat bardağı 3'lü 229 TL
  • Kristal kaşık 12'li / çay tabağı 6'lı 59,50 TL
  • 3 bölmeli oval çerezlik 119 TL

Erkek ekose pijama takımı 499 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 15

  • Kalpli kadın pijama takımı 499 TL
  • Erkek büyük beden oduncu gömlek 499 TL
  • Erkek fermuarlı ceket 499 TL
  • Erkek bambu boxer 119 TL
  • Bolero kadın bambu slip 2'li 149 TL

Oyuncak sürpriz yumurta 145 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 16

  • Oyuncak Toy Story figürleri 349 TL
  • MGS sesli çılgın araçlar otomobil / jip 249 TL
  • Oyuncak 3D Steam matkaplı çiftlik yapma 599 TL
  • MGS oyuncak oyun otobüsleri 549 TL
  • Ahşap maket boyama 169 TL

Coach CM544 B4/BK kadın çanta 37,499 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 17

  • Coach CW642 LH/BLK kadın çanta 22,499 TL
  • Longines L47094212 kadın kol saati 69,999 TL
  • Longines L33194876 kadın kol saati 67,999 TL
  • Premiata Mase25 erkek ayakkabı 16,999 TL
  • Premiata Bethcoin kadın ayakkabı 16,999 TL

Columbia 2108291-010 erkek ayakkabı 8,299 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 18

  • Columbia 2148911-010 kadın ayakkabı 7,999 TL
  • Columbia 1940581-232 erkek bot 7,199 TL
  • Stanley The Quencher H2.0 Flowstate pipetli termos 1,2 L 2,199 TL
  • Helly Hansen HHA.34445 erkek mont 6,999 TL
  • Stanley The Artisan çelik yemek termosu 0,5 L 2,199 TL

Bosch GSR 180+GDR 18V-160 2x2.Ah akülü vidalama seti 9,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 19

  • Bosch GAS 18V-1 akülü el süpürgesi 3,499 TL
  • Einhell TP-CD 18/50Li-I BL çift akülü vidalama 6,999 TL
  • DeWalt DCD791D2-QW kömürsüz matkap 10,999 TL
  • Black+Decker BLD682D1XK-QW 18V kömürsüz matkap kiti 5,999 TL
  • Stanley su terazisi 839 TL

Garajhome Defne çalışma masası 3,499 TL

A101 e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 20

  1. Garajhome Elmas çok amaçlı dolap raflı kahve köşesi 6,499 TL
  2. Homedius Valeria keten çift kişilik yataklı koltuk 6,349 TL
  3. Homedius Bedform sünger 3 kat katlanır yatak 2,349 TL
  4. Arles Home Siena kahve köşesi dolabı 7,749 TL
  5. Arles Home Nova metal katlanır çalışma masası ve laptop masası 1,949 TL

Bu içerik 29 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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