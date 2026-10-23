A101'e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu

29 Ekim Perşembe günü A101’e onlarca fırsat geliyor! iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 ve TCL QLED TV elektronikte öne çıkarken, beyaz eşyada Samsung No-Frost buzdolabı ve Hoover kurutma makineleri dikkat çekiyor. Dyson dikey süpürge, Fissler tencere setleri ve Stanley termosların yanı sıra Coach çantalar, Columbia ayakkabılar, Bosch el aletleri, motosiklet kaskları ve modern mobilyalar da haftanın öne çıkan fırsatları arasında!

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Aldın Aldın gıda fırsatları

Nordmende 65" Q65NM1105 4K whale QLED TV 27,499 TL

Fobem 55" FM55EW9000QF 4K ultra HD Android whaleos 10 QLED TV 22,999 TL

Philips 55PUS7000/62 55" 4K UHD LED Dolby Atmos smart TV 28,999 TL

Philips 50PUS7000/62 50" 4K UHD LED Dolby Atmos smart TV 22,999 TL

iFFALCON 65" U65A 4K UHD smart Google TV 33,999 TL

iFFALCON 55" U65A UHD smart Google TV 21,999 TL

iFFALCON 32" S55A FHD QLED TV 10,499 TL

TCL 65P75LGTV UHD premium QLED TV 42,999 TL

Altus AL55 9625 UHD Google Android TV 22,999 TL

Samsung UE50M70HAUXTK 4K UHD Mini LED TV 34,999 TL

iPhone 16 Pro Max 256 GB cep telefonu 111,999 TL

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 6/128 GB 5G tablet 17,499 TL

Redmi Note 15 Pro 12/512 GB cep telefonu 26,499 TL

SEG BM 4015O D bulaşık makinesi 14,999 TL

SEG CMI 90101SO D çamaşır makinesi 18,999 TL

SEG NFK4270SOD / NFK42720S1D No-Frost buzdolabı 28,999 TL

Samsung RB50DG601EB1TR kombi No-Frost buzdolabı 49,999 TL

Altus ALK 471 XE No-Frost kombi buzdolabı 37,999 TL

DemirDöküm DT4 Titanyum Basic termosifon 80 L 16,499 TL

Hoover H3D 4128L10C-17 çamaşır makinesi 23,499 TL

Altus AL 445 SXI bulaşık makinesi 17,299 TL

Onvo OVTST06 tost makinesi 2,999 TL

Pierre Cardin elektrikli çelik çay makinesi 1,699 TL

English Home DGR 3001 doğrayıcı 1,299 TL

Altus narenciye sıkacağı 999 TL

Fissler Vitavit Premium düdüklü tencere seti 4+6 L 21,999 TL

Tefal Secure Trendy düdüklü tencere 6 L 4,499 TL

Arzum Okka Barista Pro OK0042-0100 otomatik espresso makinesi 14,999 TL

Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 buhar kazanlı ütü 18,999 TL

Altus AL 799 Türk kahvesi makinesi 5,499 TL

Remington Sapphire Luxe S5805 saç düzleştirici 2,299 TL

Samsung MS20DG4004GTTR mikrodalga fırın 5,499 TL

Dyson V15s Detect Submarine kablosuz dikey süpürge 51,999 TL

Xiaomi Humidifier 2 Lite hava nemlendirici 2,549 TL

Volta VKX3 elektrikli çocuk cross motosiklet 24,990 TL

Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL

Volta VMPI 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

Yohe 988 kask 2,399 TL

Yohe 880 kask 1,899 TL

LS2 FF906 Strobe II kask 4,999 TL

LS2 FF820 Rapid III kask 3,499 TL

Skuld motosiklet eldiveni 799 TL

Skuld motorcu ön koruma 599 TL

Aorcamp CK-505 çantalı portatif ocak 1,299 TL

Aorcamp gaz kartuşu 450 g 279 TL

Aorcamp siboplu kartuş ocak + kartuş seti 230 g 529 TL

Aorcamp çakmaklı kartuş pürmüz seti 227 g 469 TL

Panther PT-8433 USB şarjlı el feneri 149 TL

Panther PT-5088 LED'li kafa lambası 109 TL

Olta kamışı 1,369 TL

Olta seti 549 TL

Olta makinesi 1,449 TL

Taşımalı kutulu 5 bölmeli olta seti 749 TL

Olta ucu ışığı 75 TL

Silikon sahte kurt 10'lu 69,50 TL

Hisarcevher Lavilla tencere seti 1,199 TL

Hisarcevher tava ve sahan set 879 TL

LAV Valeria rimli meşrubat bardağı 3'lü 229 TL

Kristal kaşık 12'li / çay tabağı 6'lı 59,50 TL

3 bölmeli oval çerezlik 119 TL

Erkek ekose pijama takımı 499 TL

Kalpli kadın pijama takımı 499 TL

Erkek büyük beden oduncu gömlek 499 TL

Erkek fermuarlı ceket 499 TL

Erkek bambu boxer 119 TL

Bolero kadın bambu slip 2'li 149 TL

Oyuncak sürpriz yumurta 145 TL

Oyuncak Toy Story figürleri 349 TL

MGS sesli çılgın araçlar otomobil / jip 249 TL

Oyuncak 3D Steam matkaplı çiftlik yapma 599 TL

MGS oyuncak oyun otobüsleri 549 TL

Ahşap maket boyama 169 TL

Coach CM544 B4/BK kadın çanta 37,499 TL

Coach CW642 LH/BLK kadın çanta 22,499 TL

Longines L47094212 kadın kol saati 69,999 TL

Longines L33194876 kadın kol saati 67,999 TL

Premiata Mase25 erkek ayakkabı 16,999 TL

Premiata Bethcoin kadın ayakkabı 16,999 TL

Columbia 2108291-010 erkek ayakkabı 8,299 TL

Columbia 2148911-010 kadın ayakkabı 7,999 TL

Columbia 1940581-232 erkek bot 7,199 TL

Stanley The Quencher H2.0 Flowstate pipetli termos 1,2 L 2,199 TL

Helly Hansen HHA.34445 erkek mont 6,999 TL

Stanley The Artisan çelik yemek termosu 0,5 L 2,199 TL

Bosch GSR 180+GDR 18V-160 2x2.Ah akülü vidalama seti 9,999 TL

Bosch GAS 18V-1 akülü el süpürgesi 3,499 TL

Einhell TP-CD 18/50Li-I BL çift akülü vidalama 6,999 TL

DeWalt DCD791D2-QW kömürsüz matkap 10,999 TL

Black+Decker BLD682D1XK-QW 18V kömürsüz matkap kiti 5,999 TL

Stanley su terazisi 839 TL

Garajhome Defne çalışma masası 3,499 TL

Garajhome Elmas çok amaçlı dolap raflı kahve köşesi 6,499 TL Homedius Valeria keten çift kişilik yataklı koltuk 6,349 TL Homedius Bedform sünger 3 kat katlanır yatak 2,349 TL Arles Home Siena kahve köşesi dolabı 7,749 TL Arles Home Nova metal katlanır çalışma masası ve laptop masası 1,949 TL

Bu içerik 29 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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