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27 Ağustos gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

27.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş altın fiyatlarına yansıdı. Peki, 27 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

27 Ağustos gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 27 Ağustos Cumartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonuyla beraber altın fiyatları da merak konusu oldu. Peki 27 Ağustos gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

altınlar karışık

27 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

27 Ağustos altın fiyatlarıda düşüş yaşanıyor. Bugün ibre kırmızı ve aşağı yönlü.

ALTINLAR

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.014,57 TL
Gram Altın satış: 1.015,90 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.664,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.678,00 TL

cumhuriyet altını

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.317,00 TL
Yarım altın satış: 3.358,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.635,00 TL
Tam altın satuş: 6.694,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.791,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.894,00 TL


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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Altın cumhuriyet altını
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