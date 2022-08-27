Altın fiyatları 27 Ağustos Cumartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonuyla beraber altın fiyatları da merak konusu oldu. Peki 27 Ağustos gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
27 Ağustos altın fiyatlarıda düşüş yaşanıyor. Bugün ibre kırmızı ve aşağı yönlü.
Gram altın alış: 1.014,57 TL
Gram Altın satış: 1.015,90 TL
Çeyrek altın alış: 1.664,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.678,00 TL
Yarım altın alış: 3.317,00 TL
Yarım altın satış: 3.358,00 TL
Tam altın alış: 6.635,00 TL
Tam altın satuş: 6.694,00 TL
Cumhuriyet altını alış: 6.791,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.894,00 TL
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