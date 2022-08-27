Altın fiyatları 27 Ağustos Cumartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonuyla beraber altın fiyatları da merak konusu oldu. Peki 27 Ağustos gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

27 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

27 Ağustos altın fiyatlarıda düşüş yaşanıyor. Bugün ibre kırmızı ve aşağı yönlü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.014,57 TL

Gram Altın satış: 1.015,90 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.664,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.678,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.317,00 TL

Yarım altın satış: 3.358,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.635,00 TL

Tam altın satuş: 6.694,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.791,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.894,00 TL



