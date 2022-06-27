27 Haziran Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Pazartesi

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 24 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 24 Haziran 2022 Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralara ilişkin son durum haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Bitcoin 27 Haziran Pazartesi günü 359.588,32 TL alış, 359.588,15 TL satılş fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 27 Haziran Pazartesi günü yüzde 0,68 düştü.

Bitcoin'in alış fiyatı 21.214,65 , Bitcoin'in satış fiyatı 21.214,64 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 27 Haziran Pazartesi günü yüzde 0,98 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.221,0800 , satış fiyatı ise 1.221,0700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

27 Haziran Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 20.697,3060 TL, satış fiyatı 20.697,1365 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 27 Haziran Pazartesi günü yüzde 11,91artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0757 Dolar, satış fiyatı 0,0757 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

27 Haziran Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,2838 TL, satış fiyatı ise 1,2836 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 27 Haziran Pazartesi günü yüzde 0,44 düştü.

Ripple alış fiyatı 0,3634 Dolar, satış fiyatı ise 0,3633 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,1596 TL, satış fiyatı ise 6,1579 TL oldu.



