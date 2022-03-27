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27 Mart Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

27.03.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mart Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 933 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 27 Mart'ta gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 27 Mart 2022 altın fiyatları...

27 Mart Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımlar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü yani 27 Mart Pazar gümü 933,394 liradan, çeyrek altın ise 1.516 liradan işlem görüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 27 Mart 2022 Pazar günü altın fiyatları...

27 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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27 Mart Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları yeşili ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 932,68 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 933,394 lira satış fiyatı 933,824 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.113,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.054,00 TL satış fiyatı 6.120,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.068,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.032,00 TL alış ve 3.071,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.533,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Mart itibariyle 1.516,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.535,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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