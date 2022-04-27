27 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

27 Nisan Çarşamba günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak edildi. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. Peki 27 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

27 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

27 Nisan 2022 Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 830,48 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 829,06 TL alış fiyatı ile 6835,78 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 661,64 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 658,77 TL alış, 658,92 satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 599,28 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 497,08 TL alış fiyatı ile 596,23 TL satış fiyatından işlem görüyor. TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 902,75 TL

Gram altın satış: 902,93 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.887,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.943,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.947,00 TL

Yarım altın satış: 2.982,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.474,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.491,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.900,00 TL

Tam altın satış: 5.964,00 TL

