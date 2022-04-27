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  4. 27 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

27 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

27.04.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı alım satım yapacak vatandaşlar ile düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle güncel fiyatları öğrenmek isteyen kişiler tarafından haftanın üçüncü gününde de merak konusu oldu. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 27 Nisan 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

27 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

27 Nisan Çarşamba günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak edildi. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. Peki 27 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

27 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

27 Nisan 2022 Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 830,48 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 829,06 TL alış fiyatı ile 6835,78 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 661,64 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 658,77 TL alış, 658,92 satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 599,28 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 497,08 TL alış fiyatı ile 596,23 TL satış fiyatından işlem görüyor. TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 902,75 TL

Gram altın satış: 902,93 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.887,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.943,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.947,00 TL

Yarım altın satış: 2.982,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.474,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.491,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.900,00 TL

Tam altın satış: 5.964,00 TL

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