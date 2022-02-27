27 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 27 Şubat 2022 Pazar

27 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Moskova yönetiminin Ukrayna'ya savaş açması yüzünden yakın takibe alındı. Yaşanan bu olayın ardından daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelirim artık çok farklı bir boyuta taşındı. Tüm dünya merakla bundan sonra ne olacağına kilitlendi. Peki 27 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 27 Şubat Pazar kripto paralarda son durum...
Bitcoin 27 Şubat Pazar günü bitcoin yüzde 327,2 değer kaybetti.
Bitcoin'in alış fiyatı: 38.657,01 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 38.657,00 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 535.090,33 TL
Bitcoin satış fiyatı: 535.090,19 TL
Ethereum'un 27 Şubat Pazar gününün fiyatı belli oldu.
Ethereum bugün satış fiyatı; 2.717,1700 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 2.717,1600 Dolar işlem görüyor.
Ethereum en düşük TL fiyatı: 37.611,0671 TL
Ethereum en yüksek TL fiyatı: 37.610,9287 TL
Dogecoin'in, 27 Şubat Pazar gününün fiyatı açıklandı.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1253 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1252 Dolar
Dogecoin en düşük TL fiyatı: :1,7344 TL
Dogecoin en düşük TL fiyatı: 1,7330 TL
Ripple 27 Şubat Pazar günkü fiyatı belli oldu.
Ripple bugün; 0,7398 dolar alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Ripple bugün satış fiyatı; 0,7397 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,2403 TL
Ripple satış fiyatı; 10,2389 TL
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