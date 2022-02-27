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  4. 27 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 27 Şubat 2022 Pazar

27 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 27 Şubat 2022 Pazar

27.02.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, haftanın son gününde de takip ediliyor. Rusya ile Ukrayna krizinin savaşa kadar gitmesi borsayıyı etkiledi. Daha önceden kripto para almış bulunan ve ellerindeki kripto paraları paraya çevirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Peki 27 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 27 Şubat Pazar kripto paralarda son durum...

27 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 27 Şubat 2022 Pazar

27 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Moskova yönetiminin Ukrayna'ya savaş açması yüzünden yakın takibe alındı. Yaşanan bu olayın ardından daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelirim artık çok farklı bir boyuta taşındı. Tüm dünya merakla bundan sonra ne olacağına kilitlendi. Peki 27 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 27 Şubat Pazar kripto paralarda son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 27 Şubat Pazar günü bitcoin yüzde 327,2 değer kaybetti.

Bitcoin'in alış fiyatı: 38.657,01 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 38.657,00 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 535.090,33 TL

Bitcoin satış fiyatı: 535.090,19 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 27 Şubat Pazar gününün fiyatı belli oldu.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.717,1700 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.717,1600 Dolar işlem görüyor.

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum en düşük TL fiyatı: 37.611,0671 TL

Ethereum en yüksek TL fiyatı: 37.610,9287 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 27 Şubat Pazar gününün fiyatı açıklandı.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1253 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1252 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin en düşük TL fiyatı: :1,7344 TL

Dogecoin en düşük TL fiyatı: 1,7330 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 27 Şubat Pazar günkü fiyatı belli oldu.

Ripple bugün; 0,7398 dolar alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Ripple bugün satış fiyatı; 0,7397 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,2403 TL

Ripple satış fiyatı; 10,2389 TL

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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