28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri, beyaz eşya, kırtasiye ürünleri...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 28 Ekim (bugün) itibarıyla geçerli olacak ürünler kataloğunda bebek ve mutfak ürünleri, kırtasiye malzemeleri, beyaz eşya gibi çeşitli malzemeler yer aldı. İşte 28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında bebek ürünleri yer aldı. Oyuncak, kitap, bebek sandalyesi gibi ürünler BİM'de olacak.
4 bölmeli derin dondurucu 3 bin 499 TL'den satılacak. Peşin fiyatına 9 taksit yapılacak.
Kataloğun üçüncü sayfasında yine bebek ürünleri yer aldı. Bebek sandalyesi, yatağı, kıyafeti, mama önlüğü gibi ürünler BİM'de olacak.