FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri, beyaz eşya, kırtasiye ürünleri...

28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri, beyaz eşya, kırtasiye ürünleri...

28.10.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıklıkla tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM'de, 28 Ekim Cuma itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda çeşitli kategorilerden birçok ürün yer aldı. İşte 28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...

28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri, beyaz eşya, kırtasiye ürünleri...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 28 Ekim (bugün) itibarıyla geçerli olacak ürünler kataloğunda bebek ve mutfak ürünleri, kırtasiye malzemeleri, beyaz eşya gibi çeşitli malzemeler yer aldı. İşte 28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında bebek ürünleri yer aldı. Oyuncak, kitap, bebek sandalyesi gibi ürünler BİM'de olacak.

28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri, beyaz eşya, kırtasiye ürünleri...

4 bölmeli derin dondurucu 3 bin 499 TL'den satılacak. Peşin fiyatına 9 taksit yapılacak.

28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri, beyaz eşya, kırtasiye ürünleri...

Kataloğun üçüncü sayfasında yine bebek ürünleri yer aldı. Bebek sandalyesi, yatağı, kıyafeti, mama önlüğü gibi ürünler BİM'de olacak.

28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri, beyaz eşya, kırtasiye ürünleri...

28 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri, beyaz eşya, kırtasiye ürünleri...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...
Kuyumculardan yeni altın tahmini!Kuyumculardan yeni altın tahmini!
Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira cezaHemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza
Anahtar Kelimeler:
Bim aktüel ürün

En Çok Okunan Haberler

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

Yerli otomobil TOGG'da yarın büyük gün!

Yerli otomobil TOGG'da yarın büyük gün!

Emekliler dikkat, o ödemeler peşin yapılacak

Emekliler dikkat, o ödemeler peşin yapılacak

Alınan kararlar duyuruldu! O ödeme sistemi yaygınlaştırılacak

Alınan kararlar duyuruldu! O ödeme sistemi yaygınlaştırılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.