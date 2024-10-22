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28 Ekim pazartesi tatil mi? Çalışanlara 4 gün izin fırsatı... Cumhuriyet Bayramı için geri sayım

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.10.2024 09:39
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Yaklaşan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çalışanlara 4 gün izin kullanma fırsatı doğdu. Bu yıl 101. yıldönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı salı gününe denk gelirken, 28 Ekim pazartesi günü de yarım gün tatil olacak. Pazartesi günü yarım gün izin dolduracak olan çalışanlar ise hafta sonuyla birlikte 4 gün izin yapmış olacak.

28 Ekim pazartesi tatil mi? Çalışanlara 4 gün izin fırsatı... Cumhuriyet Bayramı için geri sayım

Cumhuriyet Bayramı yaklaştı, tatil ve izin planları başladı.29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta yine coşku ve minnetle kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta hangi günlerin resmi tatil olduğu ise şimdiden merak konusu oldu.

28 EKİM PAZARTESİ TATİL Mİ?

Yasa gereğince 28 Ekim pazartesi günü okullar ve devlet daireleri öğleden sonra yarım gün tatil olacak. 29 Ekim Salı günü de tam gün tatil olduğu için devlet memurları, banka çalışanları ve öğrenciler 1.5 gün izin yapmış olacak.

ÇALIŞANLARA 4 GÜN İZİN YAPMA İMKANI

Pazartesi günü yarım gün 'yıllık izin' kullanma imkanı bulan çalışanlar ise yarım gün izin doldurmaları halinde 4 gün tatil yapma imkanı bulacak.

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1925 YILINDAN İTİBAREN RESMİ BAYRAM OLARAK KUTLANIYOR

2 Şubat 1925'te Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yasa teklifiyle 29 Ekim'in bayram olması önerildi. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. "Cumhuriyetin İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun" ile 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın millî bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi.

Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

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