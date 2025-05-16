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28 ilde dev operasyon! 41 paravan şirketle 500 milyon dolarlık vurgun! Paraları böyle kaçırmışlar

İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yapay zeka kullanarak 41 farklı paravan şirket üzerinden toplam 500 milyon dolarlık bir meblağı kripto ağları üzerinden Kamboçya'ya kaçırmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Vurgunda 72 şüpheli yakalandı.

28 ilde dev operasyon! 41 paravan şirketle 500 milyon dolarlık vurgun! Paraları böyle kaçırmışlar

İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanırken, yapılan finansal analiz çalışmalarında 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancın Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarılarak suçtan elde edilen gelirin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

AĞLARINA DÜŞÜRDÜKLERİ KURBANLARI PSİKOLOJİK VE MANİPÜLASYONLA YÖNLENDİRMİŞLER

Bir şebekenin, yüksek kazanç vaadiyle oluşturulan yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla ağlarına düşürdükleri kurbanları psikolojik ve dijital manipülasyonla yönlendirdiği anlaşılırken, çağrı merkezlerini andıran yapılar kurularak kimliklerini gizlemek amacıyla açık hat ve VoIP sistemleri üzerinden mağdurlarla irtibat sağladıkları tespit edildi. İddiaya göre şebeke üyeleri, mağdurları düşük meblağlarla başlanan yatırımların kısa sürede büyük kazançlar sağlayacağı yönünde ikna ederek, kendi hesaplarına para aktarmaya yönlendirdi. Bu yöntemle yalnızca 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon TL dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi.

KAMBOÇYA MERKEZLİ KRİPTO BORSASINA AKTARMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Siber polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ayrıca, yapılan finansal analizlerde şüphelilerin sadece bireysel hesaplar değil, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon Amerikan doları tutarındaki yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini bu yolla kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Yapay zeka teknolojisini kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yaparak büyük bir vurgun yapan söz konusu şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Ev ve iş yeri adresleri tek tek belirlenen şebeke fertlerini yakalamak için İstanbul merkezli toplam 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 21 bin 100 dolar, 138 bin TL, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 86 mermi, 5 altın bilezik, 7 altın bileklik, 2 altın kolye, 2 altın küpe, 2 altın yüzük, 1 altın kolye ucu, 1 ata altın, 2 tam altın, 14 yarım altın ve 2 çeyrek altında oluşan ziynet eşyası ele geçirildi.

İFADE VERDİLER

Gözaltına alınan dolandırıcılık şebekesi üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesine görüldü. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade işlemlerine başlanan zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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