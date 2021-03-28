28 Mart vaka sayıları | 28 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mart tarihinde açıklanan koronavirüs tablosunda 223 bin 214 test yapıldı. Yapılan testlerden 30 bin 21 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 27 Mart tarihinde ise 151 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise dün itibariyle 18 bin 892 bin kişi olarak açıklandı.

28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 27 Mart günü açıklanan son tabloya göre 223 bin 214 test yapıldı. Bu kişilerden30 bin 21 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 151 vatandaşımız hayatını kaybetti.

28 Mart Koronavirüs tablosunda açıklanan bilgilere göre; 220 bin 109 kişiye test yapıldı ve 29 bin 58 vatandaşın testi pozitif çıktı. 28 Mart itibariyle ise 153 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

28 MART GÜNLÜK VAKA TABLOSU

27 MART GÜNLÜK VAKA TABLOSU



