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28 Nisan Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans topu çekilişi sonuç ekranı

28.04.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Nisan Şans Topu çekilişi heyecanla bekleniyor. Mili Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen Şans Topu çekilişinde bu haftanın ilk talihlileri belli olacak. Noter huzurunda ve el değmeden gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte, 28 Nisan Şans Topu çekilişi sonuç ekranı...

28 Nisan Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans topu çekilişi sonuç ekranı

28 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 20:00'da gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçları Millipiyangoonle üzerinden duyurulacak. İşte, ayrıntılar...

28 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununda, bu akşamın talihlileri saat 20.00’da gerçekleşecek olan çekilişin ardından belli olacak. Çekilişi anlık olarak takip etmek isteyenler ise MP Tv kanalı üzerinden sonuçları izleyebilecek. Çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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