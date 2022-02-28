28 Şubat 2022 ruble dolar ne kadar? Ruble dolar kuru ne kadar? Rus rublesi kaç TL?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hali küresel ekonomiyi bir hayli kötü etkiledi. Geçtiğimiz hafta dolar kuru 14 seviyelerini görürken, tekrar bir geileme yaşadı. Rus rublesi ise, savaş yüzünden yere çakılmaya başladı. 28 Şubat 2022 haftanın ilk işlem gününde Rus rublesinin durumunu merak edenler ruble dolar kurunu araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftayı 83 seviyesinde kapatan Dolar/Ruble kuru 108 seviyesine yükseldi. Rus rublesi şubat ayında en kötü performans gösteren para birimi oldu.

28 ŞUBAT RUBLE DOLAR NE KADAR?

Dolar yeni haftaya 14,0845 alış fiyatı ve 14,0974 satış fiyatıyla giriş yaptı. Euro 15 seviyelerinde dolaşmakta. 28 Şubat 2022 Pazartesi günü itibariyle euro 15,7230alış fiyatı ve 15,7857 satış fiyatıyla işlem görüyor.

RUS RUBLESİ NE KADAR?

Batılı ülkelerin Ukrayna'nın işgali yüzünden Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ruble yüzde 30 değer kaybetti. Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da konuşuluyor. Rus rublesi alış fiyatı; 106,00 iken satış fiyatı; 111,97 dolar.

RUS RUBLESİ KAÇ TL?

Rus rublesi, 25 Şubat 2022 Cuma günü 0,16.6 kuruştan işlem görüyordu. Ruble, SWIFT açıklaması sonrasında 28 Şubat 2022 Pazartesi günü itibariyle 0,13.2 kuruşa kadar geriledi.



