28 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 28 Şubat 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

28 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ve güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Rusya Devlet Başkan Vldimir Putin'in açıklamaları sonrası Ukrayna düzenlenen saldırılarda 5. güne girilirken 22 Ayar bilezik kaç TL? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bu kapsamda 28 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? 28 Şubat 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları haberimizde.

28 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

28 Şubat Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 765,57 TL, satış fiyatı ise 777,43 TL oldu.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Şubat Pazartesi günü 18 ayar altın alış fiyatı 629,05 TL, satış fiyatı ise 629,15 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Şubat Pazartesi günü 14 ayar altın alış fiyatı 473,17 TL, satış fiyatı ise 575,16 TL oldu.

ONS ALTIN NE KADAR?

28 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

Alış: 1906,27

Satış: 1.906,61

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:

Gram altın alış fiyatı: 864,37 TL

Gram altın satış fiyatı: 864,62 TL

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.617,00 TL

Cumhuriyet satış alış fiyatı: 5.702,00 TL

Çeyrek altın:

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.408,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.442,00 TL

Yarım altın:

Yarım altın alış fiyatı: 2.756,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.789,00 TL

Tam altın:

Tam altın alış fiyatı: 5.402,21 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.528,37 TL

Ata altın:

Ata altın alış fiyatı: 5.769,00 TL

Ata altın satış fiyatı: 5.892,00 TL

