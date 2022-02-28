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28 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Şubat 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

28.02.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Şubat 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 28 Şubat 2022 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

28 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Şubat 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

28 Şubat Pazartesi gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 28 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

28 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

28 Şubat Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 765,57 TL, satış fiyatı ise 777,43 TL oldu.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Şubat Pazartesi günü 18 ayar altın alış fiyatı 629,05 TL, satış fiyatı ise 629,15 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Şubat Pazartesi günü 14 ayar altın alış fiyatı 473,17 TL, satış fiyatı ise 575,16 TL oldu.

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