28 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 28 Şubat 2022 Pazartesi

28 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Moskova yönetiminin Ukrayna'ya savaş açması sebebiyle vatandaşlar tarafından yakın takibe alındı. Yaşanan bu olay sonrası daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelirim artık çok farklı bir boyuta taşındı. Tüm dünya merakla bundan sonra ne olacağına kilitlendi. Peki 28 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 28 Şubat Pazartesi kripto paralarda son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 28 Şubat Pazartesi günü bitcoin yüzde 2,03 değer kaybetti.

Bitcoin'in alış fiyatı: 37.824,66 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 37.824,65 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 523.568,94 TL

Bitcoin satış fiyatı: 532.568,81 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 28 Şubat Pazartesi günü yüzde 3,79 değer kaybetti.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.611,7100 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.611,7000 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

28 Şubat Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 36.151,2898 TL, satış fiyatı ise 36.151,1514 TL oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 28 Şubat Pazartesi günü yüzde 1,37 değer kaybetti.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1228 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1227 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: : 1,6998 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,6984 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 28 Şubat Pazartesi günü 1,99 değer kaybetti.

Ripple alış fiyatı: 9,9704 Dolar

Ripple satış fiyatı: 9,9690 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,2403 TL

Ripple satış fiyatı; 10,2389 TL



