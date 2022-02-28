28 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Şubat 2022 Pazartesi

28 Şubat Pazartesi yani haftanın ilk gününde yarım, çeyrek, ons, gram altın güncel fiyatları, altın almak isteyen kişiler ile ellerindeki altını bozdurmayı düşünen ya da yatırım yapmak konusunda düşünceleri olan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Öte yandan düğün, nişan ya da nikah sezonunun gelmesi sebebiyle altın almayı düşünen kişiler de konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. 28 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 28 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte 28 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

ONS ALTIN NE KADAR?

28 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

Alış: 1906,27

Satış: 1.906,61

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:

Gram altın alış fiyatı: 864,37 TL

Gram altın satış fiyatı: 864,62 TL

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.617,00 TL

Cumhuriyet satış alış fiyatı: 5.702,00 TL

Çeyrek altın:

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.408,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.442,00 TL

Yarım altın:

Yarım altın alış fiyatı: 2.756,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.789,00 TL

Tam altın:

Tam altın alış fiyatı: 5.402,21 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.528,37 TL

Ata altın:

Ata altın alış fiyatı: 5.769,00 TL

Ata altın satış fiyatı: 5.892,00 TL

