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29 Aralık motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt indirimi sonrası fiyatlar!

29.12.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca sürücünün gündeminde, akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları yer alıyor. Döviz kurunda gerçekleşen düşüşten sonra LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatlarında indirim yapıldı. İndirimden sonra LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları, 1 litre benzin fiyatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

29 Aralık motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt indirimi sonrası fiyatlar!

24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiği bilgisi Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açıklandı. Peki 29 Aralık motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt indirimi sonrası fiyatlar!

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILDI

Benzin ve motorinde 24 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim yapılacak. Bu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına etki etmeyecek. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasından sonra tüketiciye yansıması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 TL'den, İstanbul'da 11,61 TL'den ve İzmir'de 11,68 TL'den satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 TL'den, İstanbul'da 11,47 TL'den ve İzmir'de 11,55 TL'den satılıyor.

EPGİS'TEN ÖTV İNDİRİMİ DUYURUSU!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yayımlanan duyuru ile benzin ve motorin ve LPG otogaz fiyatlarına gelen ÖTV indirimi belli oldu. İşte EPİS tarafından yapılan paylaşım:

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

Benzinde 0,41

Motorinde 0,40

LPG'de 1 TL/ TL indirim gerçekleşmiştir.

İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

GÜNCEL MOTORİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da motorin litresi: 12,02 TL

İzmir'de motorin litresi: 12,10 TL

Ankara'da motorin litresi: 12,08 TL

GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da benzinin litresi: 12,23 TL

İzmir'de benzinin litresi: 12,30 TL

Ankara'da benzinin litresi: 12,28 TL

GÜNCEL LPG LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da LPG litresi: 9,27 TL

İzmir'de LPG litresi: 9,15 TL

Ankara'da LPG litresi: 9,32 TL


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