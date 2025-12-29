29 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. Yıllık enflasyon beklentileri, aralıkta piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektör için geriledi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı. Yurt içinde bu hafta salı işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi, çarşamba dış ticaret dengesi, cuma imalat sanayi PMI takip edilecek. Perşembe günü ise yılbaşı tatili sebebiyle piyasalar kapalı olacak. ABD tarafında bu hafta salı Fed'in toplantı tutanakları, çarşamba haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. ABD'de borsalar yılbaşı tatili dolayısıyla perşembe günü ise kapalı olacak. Avrupa'da bu hafta cuma günü Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da aralık ayına ilişkin imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. Yılbaşı tatili sebebiyle 31 Aralık Çarşamba günü İngiltere ve Fransa'da borsalar erken kapanacak, Almanya ve İtalya'da işlemler gerçekleşmeyecek. 1 Ocak Perşembe günü ise bölge genelinde tüm endeksler kapalı olacak. Bu hafta Asya tarafında çarşamba Çin'de imalat sanayi PMI verisi takip edilecek. Öte yandan çarşamba günü Hong Kong'da erken kapanış yapılırken, Japonya ve Güney Kore'de işlemler gerçekleşmeyecek. Perşembe yılbaşı tatili sebebiyle bölge genelinde piyasalar kapalı olacak. Cuma günü ise Japonya ve Çin'de devam eden tatil sebebiyle piyasalarda işlemler yapılmayacak.

MERKEZ BANKASININ 2026 YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası, 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

TCMB "SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ"Nİ YAYIMLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hanehalkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

KÜRESEL PİYASALAR YILIN SON HAFTASINA TEMKİNLİ İYİMSERLİKLE BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler yıl boyunca piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Yıl genelinde Fed'in para politikasına yönelik güvercin beklentilerin güç kazanması ise küresel piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

Küresel piyasalarda, geçen hafta Noel tatili sebebiyle yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta veri akışı sakin olacak.

ABD'nin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak geçen hafta piyasalarda risk iştahını desteklerken, Noel tatili sebebiyle düşük işlem hacimleri dikkati çekti.

Bu hafta Fed'in son toplantısına yönelik toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunurken, tutanaklardan gelecek mesajların Bankanın bundan sonraki politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Yılbaşı tatili öncesinde piyasalarda işlem hacimlerinin düşük olması beklenirken, Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl devam edeceğine yönelik beklentiler küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Son haftalardaki daha düşük enflasyon verileri, merkez bankasının 2026'da politika gevşetmeye başlayabileceği yönündeki tahminleri güçlendirerek riskli varlıklar için olumlu bir etki oluşturdu. Öte yandan jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışı da piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde barış görüşmeleri için bir araya geldi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de barış planının tüm yönlerinin ele alındığını söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14'te dolar endeksi de yatay seyirle 98 seviyesinde seyrediyor.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimine gitme olasılığı doları baskı altında tutarken, güvercin bir politika izleyen ve faizleri düşürmeye istekli yeni bir Fed Başkanı ihtimali de dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasına neden oluyor.

ALTINDA SON DURUM

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6 bin 200 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değerlenen gram altın, günü önceki kapanışından yüzde 1,3 artışla 6 bin 252 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle 6 bin 200 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 278 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 952 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 1,2 artışla 4 bin 531 dolarda işlem gören altının onsu, yeni işlem gününde yüzde 1 düşüşle 4 bin 487 dolarda alıcı buluyor.

Altının onsu, jeopolitik gerilimlerdeki nispeten iyileşmeyle güvenli liman talebinin zayıflaması ve yatırımcıların kar realizasyonu isteğinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geri çekildi.

Analistler, dolar endeksinin güçlenmeye devam etmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişin altının fırsat maliyetini artırarak söz konusu geri çekilme eğilimini desteklediğini belirtti.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 60,87 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 60,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 62,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,43 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 artarak 60,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,29 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin ABD ve Ukrayna liderleri arasındaki görüşmeler ve Orta Doğu'daki gerilimin tedarik tarafında kesinti endişelerini artırması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Olup olmayacağını göreceğiz ama çok yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ihtilaflı Donbas bölgesinin hala çözülmesi gereken temel başlıklardan biri olduğunu belirterek, görüşmelerin sonucunun "birkaç hafta içinde netleşeceğini" söyledi. Tarafların toprak düzenlemelerine ilişkin uzlaşma sağlayamaması, barış sürecine yönelik beklentilerin şimdilik askıda kalmasına yol açtı.

Öte yandan Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava operasyonları ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın açıklamaları arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı.

ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın yıkılmasından yana olduğunu belirten Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor. Irak ile savaşırken durum oldukça aşikardı. Onlar füze atıyordu, benim de nereyi vuracağım belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar. Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar." diye konuştu.

Uzmanlar, bölgede tansiyonun yükselmesinin olası tedarik aksamalarına yönelik endişeleri güçlendirdiğini belirtiyor. Ayrıca ABD'nin Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırım baskısını artırması, piyasada sıkılaşmaya neden olarak fiyatlara destek veriyor. Washington'ın sevkiyatlar ve alıcılara ilişkin adımlarının, OPEC üyesi Venezuela'nın arzını kısıtladığı değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, uluslararası kurumlar ve piyasa analizleri, artan OPEC dışı üretim ve zayıflayan talep görünümü nedeniyle 2026'da küresel petrol arzının talebi aşabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durum, fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Gümüşün onsu da bugün 84 dolarla rekor tazeledi. Merkez Bankalarından gelen talep, borsa yatırım fonlarına girişler ve Fed'in faiz indirimleri bu yıl kıymetli metalleri destekledi.

Güneş panelleri, elektrikli araçlar, yapay zeka veri merkezlerinden ve elektronik ürün üretiminden gelen endüstriyel taleple azalan stoklar gümüş fiyatlarındaki sert yükselişte etkili oluyor.

Geçen hafta, ABD'nin petrol tankerlerini ablukaya aldığı Venezuela'daki gerilimler ve ABD'nin Nijerya'da DEAŞ'a yönelik hava saldırısı değerli metallerin güvenli liman özelliğini öne çıkardı ve bu ürünlere talebin devam etmesini sağladı.

NEW YORK BORSASI YATAY SEYRETTİ

ABD'de geçen haftaki Noel tatili nedeniyle cuma günü piyasalarda işlem hacmi düşük seviyelerde seyrederken, New York borsasında yatay bir seyir izlendi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, çip girişimi Groq ile çıkarım (inference) teknolojisine yönelik lisans anlaşması yaptığının açıklanması sonrası yüzde 1 değer kazandı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi, yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ NEGATİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında yılın son haftasında yatırımcıların temkinli davranmasıyla Güney Kore hariç negatif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, geçen hafta Noel tatili sebebiyle yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta veri akışı sakin olacak.

ABD'nin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak geçen hafta piyasalarda risk iştahını desteklerken, Noel tatili sebebiyle düşük işlem hacimleri dikkati çekti.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde de temkinli bir yaklaşım öne çıkarken, Güney Koreli teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

ÇİN'DE ZAYIFLAYAN İÇ TALEP, ŞİRKET KARLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bölgede hafta sonu açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de sanayi şirketlerinin karları, kasım ayında yıllık yüzde 13,1 azaldı.

ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizlik, yıl boyunca şirketlerin performansını olumsuz etkiledi. Açıklanan veri zayıflayan iç talebin şirket karlarını olumsuz etkilediğini gösterdi.

Çin hükümetinin mali genişleme yapabileceğine dair mesajlar vermesi piyasalar tarafında yakından takip edilirken, ülkenin Tayvan çevresinde tatbikat başlattığına dair haberler bölgedeki savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin yükselmesine neden oldu.

Diğer taraftan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) aralık ayına ilişkin toplantı tutanaklarına göre bazı üyeler reel faiz oranlarının düşük seviyelerde olduğunu ve bundan sonra da faiz artırımları olabileceğini belirtti.

Analistler, ülkede geçen hafta Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin altında geldiğini belirterek, enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi durumunda Bankanın faiz artırımlarını savunmasının zorlaşabileceğini kaydetti.

GÜNEY KORELİ TEKNOLOJİ VE OTOMOTİV HİSSELERİ POZİTİF AYRIŞIYOR

Güney Kore borsasında teknoloji hisselerindeki yükselişler endeksi yukarı çekerken, SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,5 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 1,9 artışla günü tamamladı.

Teknoloji sektöründe ülkede öne çıkan firmalardan olan Naver Corporation'ın hisseleri yüzde 4,1 ve Daum Communications'ın hisseleri yüzde 5 yükseldi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 50.494 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükselişle 4.220 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.959 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 25.660 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 kayıpla 84.794 puanda seyrediyor.

TCMB, 2026 YILI PARA POLİTİKASINI YAYIMLADI

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 düşüşle 11.294,37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyrederek 12.319,00 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 42,93 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 42,9013'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,9290'dan işlem görüyor.

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 42,9340 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,9013'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,9340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 50,5220, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 57,9580 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimine gitme olasılığı doları baskı altında tutarken, güvercin bir politika izleyen ve faizleri düşürmeye istekli yeni bir Fed Başkanı ihtimali de dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasına neden oluyor.

Para Politikası Kurulu, gelecek yıl 8 toplantı yapacak, para politikası kararı ve kısa gerekçesi, Türkçe ve İngilizce olarak, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te, PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB'nin internet sayfasında yayımlanacak.

PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak.

ABD BAŞKANI TRUMP, 2026 ARA SEÇİMLERİNİN "FİYATLAR" ETRAFINDA ŞEKİLLENECEĞİNİ SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'dan devraldığı ekonomik sorunları çözdüklerini savunarak 2026'da düzenlenecek ara seçimlerin ana gündeminin "fiyatlandırma" olacağını söyledi.

Trump, Politico'ya verdiği mülakatta, son haftalarda yayımlanan ve enflasyonun yavaşladığını, ekonominin ise beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini ortaya koyan verilerin ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Biden dönemindeki yüksek fiyatların, kendi yönetimiyle birlikte gerilemeye başladığını savunan Trump, "ekonomiyle ilgili mesajının 2026 ara seçimlerinde ABD'li seçmen tarafından olumlu karşılanacağına" inandığını aktardı.

Trump, "Bence, (ara seçimler) ülkemizin başarısıyla ilgili olacak. Fiyatlandırmayla ilgili olacak. Çünkü bize yüksek fiyatlar verdiler, biz ise onları düşürüyoruz. Enerji fiyatları ciddi şekilde geriledi, benzin fiyatları da çok düştü." ifadelerini kullandı.

Ocak 2026 sonunda tekrar gündeme gelebileceği belirtilen hükümet kapanmasına da değinen Trump, bu riskin önlenmesi için Kongre'de "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik süresiz konuşma hakkının sona erdirilmesi gerektiğini yineledi.

Trump, Cumhuriyetçi Partiye zarar verdiğini belirttiği bu uygulamanın kaldırılmasının, seçmen kimliği düzenlemeleri gibi diğer önceliklerin de önünü açacağını ifade etti.

Son yayımlanan verilerde ABD ekonomisinin beklenenin üzerinde performans sergilediği belirtilirken Public First tarafından kasımda yapılan Politico anketine katılanların yaklaşık yarısı, gıda, faturalar, sağlık hizmetleri, konut ve ulaşım masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini belirtiyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 11.311,39 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 11.294,37 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan ve yüzde 0,15 artışla 11.311,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,13 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır