Altın için İslam Memiş tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları yeni haftada yeniden yükseliş hareketi göstermesiyle yatırımcıların tekrar dikkatini çekti. 2025 yılının son günlerine gelinirken 2026 altın tahminleri de merak ediliyor. Yatırımcılar, 2025 yılında sürpriz yükselişler gösteren altının, 2026 yılındaki performansının ne olacağına dair öngörüleri şimdiden araştırmaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş'ten altına dair çarpıcı yorumlar geldi. İşte 25 Aralık 2025 Perşembe güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında rekor seviyeler yine yatırımcının odağına yerleşti. Gram altında 6235 TL ile, ons altında da 4525 dolar ile en yüksek seviye görülmüştü. Gram altın 25 Aralık 2025 saat 08.20 itibarıyla 6.170 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise saat 06.38 itibarıyla 4.479 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, 2026 yılı için altın fiyatları beklentileri neler? İşte 25 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın için İslam Memiş tarih verdi Yavaş yavaş vedalaşması lazım 1

"5 HANELİ RAKAMLAR YİNE SÜRPRİZ OLMAZ"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"2 ay önce yayın yapmıştık en son. Kayıtlar önümde şu anda. 6382 liraydı gram altın. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.300 dolar seviyesindeydi. Bir köpük fiyatlama var, bir manipülasyon var, dikkat edin çağrımız vardı. Ve iki hafta içinde yine 2 ay önce ons altın tarafında 500 dolar, gram altın tarafında 1000 liralık bir düşüş gördük. Yani 5.500 lira seviyesine kadar gerilemişti. Orada panikle alım yapmayanlar bence doğru bir karar verdi. Ancak 2026 yılına ilişkin yine öngörümüz geçerliliğini korumakta. Yine 2026 yılına ilişkin 4800 - 4880 dolar, gram altın tarafında yine 8000 lira seviyesi, devamında öngörülemeyen gelişmeler olursa bir savaş riski olursa bu sefer 5 haneli rakamlar yine sürpriz olmaz.

Altın için İslam Memiş tarih verdi Yavaş yavaş vedalaşması lazım 2

"BU ÖNGÖRÜ YİNE YILIN İKİNCİ YARISIYLA ALAKALI DEĞİL"

Ancak 2026 yılının ilk yarısında paylaştığım bu öngörü yine yılın ikinci yarısıyla alakalı değil. Yılın ilk yarısına kadar bu seviyeleri tekrar bekliyor olacağım. Bugünkü ekonomik koşullar bu gelişmeler yine yükselişleri destekliyor.

Altın için İslam Memiş tarih verdi Yavaş yavaş vedalaşması lazım 3

Biz altın tarafına uzun vadeli bir yatırım olarak baktığımız için genelde 2026 yılını referans aldık ve 2025 yılında özellikle son çeyrekte 5000 TL seviyesinin üzerinde öngörmediğimiz rakamlar ki sadece ben ya da Türkiye'de ekonomistler değil dünyadaki aracı şirketler kuruluşlar bile 3500 dolar seviyesinin üzerinde beklemiyordu ki bir sürü şirket yine 3500 dolar raporları var. Bir manipülasyon piyasası oluştu yılın son çeyreğinde. Merkez bankaları alımlarını ilave sürdürdü, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri gibi birçok etken destekledi. Ama her ne kadar Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri olsa da piyasalar tarafından beklense de bu kadar yükselişleri özellikle Çin gibi merkez bankalarının ilave alım yapması ki Rusya'dan 1 ton civarında alım yaptı, bunlar yükselişleri ve manipülasyon fiyatlamasına destekledi.

Altın için İslam Memiş tarih verdi Yavaş yavaş vedalaşması lazım 4

"YILIN İKİNCİ YARISINDA YAVAŞ YAVAŞ BU ALTIN VE GÜMÜŞLERİYLE VEDALAŞMASI LAZIM"

Bugünkü ekonomik koşullarda ve bugünkü dünya piyasasında eğer nakde ihtiyacınız yoksa tutmaya devam etmek gerekiyor. Yılın en azından ilk yarısına kadar bu yükselişlerin ben devamını öngörüyorum. Teknik olarak 4800 dolar ons altın tarafında, 8000 lira seviyesi gram altın tarafında yine hedef konumunda olacaktır. Ancak ev almak isteyen, araba almak isteyen, özellikle uzun vadeli plan yapan yatırımcılar varsa artık yılın ikinci yarısında yavaş yavaş bu altın ve gümüşleriyle vedalaşması lazım.

Altın için İslam Memiş tarih verdi Yavaş yavaş vedalaşması lazım 5

"YILIN İLK YARISINA KADAR YÜKSELİŞ AMA..."

Çünkü merkez bankaları faiz indirim sürecini bitirmiş olur. Diğer yandan kredi muslukları tekrar açılır. Tekrar konut tarafına veya otomotiv tarafına tekrar yönelim olur diye ben tahmin ediyorum. O yüzden yılın ilk yarısına kadar yükseliş ama yılın ikinci yarısından sonra farklı yatırım araçlarının biraz daha ön planda olacağı bir süreç bizi bekliyor.

Altın için İslam Memiş tarih verdi Yavaş yavaş vedalaşması lazım 6

"2026 YILINDAN SONRA HİKAYE BAMBAŞKA BİR YERE GİDER"

Diğer enstrümanlar da var, yani çok ucuz kalmış altın karşısında. Bu tarafta eğilim biraz daha artabilir. Özellikle 2026 yılına kadar bir yükseliş trendi devam eder ama 2026 yılından sonra hikaye bambaşka bir yere gider. Ki özellikle ben şunu ifade etmek isterim; dünyada hiçbir ekonomi yönetimi, hiçbir merkez bankası insanlara durduğu yerde bir servet armağan etmez. Durup dururken bu kadar bir getiriye göz önünde bulundurmazlar ve kazancın olduğu yerde her zaman vergi vardır. Bütün dünya ülkelerinde özellikle altınla alakalı ciddi vergiler bence gelebilir. O yüzden altın cazibesini biraz daha yitirebilir. Evet, savaşların olduğu, ekonomik krizlerin olduğu her tarafta altın güvenli bir limandır. Ama bu kadar bilerek ve isteyerek şişirmeleri çok hayra alamet değil"

Altın için İslam Memiş tarih verdi Yavaş yavaş vedalaşması lazım 7

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için İslam Memiş tarih verdi Yavaş yavaş vedalaşması lazım 8

25 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 06.38 itibarıyla 4.479 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.40 itibarıyla 6.170 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.40 itibarıyla 10.089 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.40 itibarıyla 20.178 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.29 itibarıyla 41.967 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.29 itibarıyla 101.733 TL seviyesinde.

