29 Ekim toplu taşıma ücretsiz... 2020 Cumhuriyet Bayramı'nda otobüsler bedava mı?29 Ekim'de İETT metro, metrobüs, vapur, tramvaylar ücretsiz mi?

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi de, bayramlarda toplu taşımanın ücretsiz olmasıydı. Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte sokağa çıkma yasağının olmadığı İstanbullular İETT metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. 29 Ekim 2020 otobüsler bedava mı? 29 Ekim'de İETT metro, metrobüs, vapur ve tramvaylar ücretsiz mi? İşte Cumhuriyet Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusunun cevabı...

29 EKİM İETT TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi sorusu Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle gündem oldu. Her yıl resmi bayramlarda ve tatilllerde 29 Ekim'de otobüsler bedava mı olacak sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) konuyla ilgili açıklamalarını incelemeye başladı. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre 29 Ekim'de otobüsler ve toplu taşıma araçları tüm vatandaşlara ücretsiz olacak. Aktarma yaparak seyahat eden tüm vatandaşlar bu hizmetten ücretsiz yararlanacaklar.

29 EKİM'DE İSTANBULKART / AKBİL OKUTMAK ZORUNLU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yolcular İstanbulkart entegrasyonunun geçerli olduğu tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edecek. Bu süreçte vatandaşlarda kartlarını okutmaları istenecek. Vatandaşların akbil ya da İstanbulkart'larından bir ücret alınmayacak ve ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.