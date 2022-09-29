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29 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 29 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

29.09.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, akaryakıt fiyatlarına indirim beklendiğine yönelik haberler sonrası 29 Eylül 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki, 29Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? İşte 29 Eylül 2022 Perşembe güncel motorin ve benzin fiyatları...

29 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 29 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İndirim beklentisi sebebiyle birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 29 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar, indirim mi gelecek, ne zaman? Benzin kaç TL? 29 Eylül 2022 Perşembe gününün güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

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İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

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ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL

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İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL

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