29 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 29 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İndirim beklentisi sebebiyle birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 29 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar, indirim mi gelecek, ne zaman? Benzin kaç TL? 29 Eylül 2022 Perşembe gününün güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...
Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
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