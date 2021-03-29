29 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto 29 Mart çekilişi

Çılgın Sayısal Loto 29 Mart çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam devreden büyük ikramiye tutarı 132.030.689 TL oldu. Sonuçların açıklanmasına sayılı dakikalar kala büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 29 Mart Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

29 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 29 Mart çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçları ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online adresinden paylaşılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.