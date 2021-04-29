29 Nisan A101 aktüel ürünleri neler? İşte 29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu...

Birbirinden farklı ürünleri her hafta tüketicilerinin beğenisine sunan A101’in aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıp merak ediliyor. Büyük zincir marketlerden biri olan A101, 29 Nisan aktüel ürünler listesini yayınladı. Peki A101 aktüel ürünleri neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER? İŞTE 29 NİSAN 2021 TARİHİ A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

İlk sayfada Toshiba HD Smart Led Tv 3.099 TL'ye satışa sunuldu. Samsung Full HD Tv ise 2599 TL'ye satışa sunuldu. Reeder marka telefon 1499 TL'ye tüketicilerin beğenisine sunuldu.

İkinci sayfada SEG marka çamaşır ve bulaşık makineleri yer alıyor. Ayrıca klavye, hoparlör gibi teknoloji ürünleri de bu sayfada yer aldı.

Üçüncü sayfada çiçek, masa, sandalye gibi bahçe ürünleri bulunuyor.

Dördüncü sayfada mermer desenli yer sofrası 59,90 TL'ye satışa sunuldu.

Beşinci sayfada hamak, kamp ocağı, piknik seti gibi ürünler tüketicinin beğenisine sunuldu.

Altıncı sayfada elektrikli cezve, el mikseri, el blender seti gibi ürünler bulunmakta.

Yedinci sayfada tencere, saklama kabı ve kavanoz gibi mutfak gereçleri yer alıyor.