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29 Nisan A101 aktüel ürünleri neler? İşte 29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu...

29.04.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden farklı ürünleri her hafta tüketicilerinin beğenisine sunan ünlü market zinciri A101’in aktüel ürünler listesinde yine oldukça farklı bir çok ürün yer alıyor. Büyük zincir marketlerden biri olan A101, 29 Nisan aktüel ürünler listesini paylaştı. Peki 29 Nisan haftası A101 aktüel ürünleri neler? İşte en yeni A101 aktüel ürünleri...

29 Nisan A101 aktüel ürünleri neler? İşte 29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu...

Birbirinden farklı ürünleri her hafta tüketicilerinin beğenisine sunan A101’in aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıp merak ediliyor. Büyük zincir marketlerden biri olan A101, 29 Nisan aktüel ürünler listesini yayınladı. Peki A101 aktüel ürünleri neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER? İŞTE 29 NİSAN 2021 TARİHİ A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

İlk sayfada Toshiba HD Smart Led Tv 3.099 TL'ye satışa sunuldu. Samsung Full HD Tv ise 2599 TL'ye satışa sunuldu. Reeder marka telefon 1499 TL'ye tüketicilerin beğenisine sunuldu.

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İkinci sayfada SEG marka çamaşır ve bulaşık makineleri yer alıyor. Ayrıca klavye, hoparlör gibi teknoloji ürünleri de bu sayfada yer aldı.

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Üçüncü sayfada çiçek, masa, sandalye gibi bahçe ürünleri bulunuyor.

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Dördüncü sayfada mermer desenli yer sofrası 59,90 TL'ye satışa sunuldu.

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Beşinci sayfada hamak, kamp ocağı, piknik seti gibi ürünler tüketicinin beğenisine sunuldu.

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Altıncı sayfada elektrikli cezve, el mikseri, el blender seti gibi ürünler bulunmakta.

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Yedinci sayfada tencere, saklama kabı ve kavanoz gibi mutfak gereçleri yer alıyor.

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Sekizinci sayfada eşofman takımları ve yatak örtüleri gibi ürünler yer aldı.

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Dokuzuncu sayfada bebek bezi çeşitleri ve abur cuburlar bulunurken, Solo peçete 7,90 TL'ye satışa sunuldu.

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Yoğurt, pirinç, zeytin ve krem peynir gibi ürünler onuncu sayfada yer aldı.

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Son sayfada ise Yudum Ayçiçek Yağı 29,95 TL'den satışa sunuldu.

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