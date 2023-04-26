'3 alternatif' sözlerinden sonra... Kirada yüzde 25 sınırına uymayan ev sahiplerini neler bekliyor? En fazla 1 ayda… Hangi konular arabulucu kapsamında? Başvuru nasıl olacak?

Kira artışında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Kira zammında yüzde 25 sınırına uymayanları neler bekliyor? Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sürerken yeni arabuluculuk uygulamasının nasıl olacağı, ve yüzde 25 sınırı ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. İşte kiracı-ev sahipleri anlaşmazlıklarının çözülmesi için uygulanacak arabulucu yöntemine dair süreç ve kira artış sınırına uymayan ev sahiplerini bekleyenlerle ilgili detaylar…

YÜZDE 25 SINIRINA UYMAYAN EV SAHİPLERİNİ NELER BEKLİYOR?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayında, 1 Temmuz’da sona ermesi beklenen kiralarda yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinin uzatılacağını duyurmuştu. Bozdağ, kira sorununa dair 3 alternatifin hazırlığının yapıldığını aktarmıştı. Süreninin uzatılacağını belirten Bozdağ "Bir yaptırım getirme söz konusu" demişti. Hapis cezasının da gündemde olduğunu açıklayan Bozdağ, "Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık" açıklamasını yapmıştı.

Kira artışlarına yüzde 25 sınırı getiren düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı ve fahiş kira artışları konusunda çalışma yapılıp yapılmadığının sorulan Bakan Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu konuda açıklama yaptığını hatırlatmıştı.

Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırlık yaptıklarını bildiren Bozdağ, şunları kaydetmişti:

"Bu süre bir defa uzatılacak. Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Şimdi burada bir yandan sürenin uzatılması, bir yandan da fahiş kira artışlarına yani haklı bir neden olmadan, piyasa koşullarına aykırı bir biçimde sırf haksız kazanç elde etmek maksadıyla buna girişiyorsa bunu kanun bir yaptırıma bağlayabilir. Bu yasal düzenleme. Fiyatları etkileme maddesi var, Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi. Biz orada 237/A diye bir yeni madde ihdas ederek, burada bu gibi konular, sadece kirada değil bunun içinde başka özellikle tüketim maddeleriyle ilgili de bazı değerlendirmelerimiz var. Dünya örneklerini de biz inceleyerek, Türkiye'ye de bakarak, piyasada, girdilerde hiçbir artış olmadığı halde, maliyette hiçbir artış olmadığı halde yani makul olanın, piyasanın o günkü cereyan eden cari şartlarının dışında ve üstünde fahiş bir artış yaptığı takdirde sadece yasak değil, aynı zamanda bunun bir yaptırıma bağlanması son derece önemli. Biz üç alternatif hazırladık. Hapis cezası olabilir, adli para cezası olabilir, idari para cezası öngörülebilir. İdari para cezası olursa kabahat olur, o ayrı bir kanunda düzenlenmesi gerekir ama diğerleri Türk Ceza Kanunu'nda. Şimdi bizim öngörümüz Türk Ceza Kanunu'nda bu alanda bir değişikliğin yapılması yönündedir."

ARABULUCULUK NE KADAR SÜRER?

Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.

ARABULUCU İLE KİRA TESPİTİ YAPILABİLİR Mİ?

Kira tespit davaları ve kira uyarlama davaları arabulucuya gitmenin zorunlu olacağı konular arasında yer alıyor.

10 YILLIK SÜRE DOLUNCA KİRACININ TAHLİYESİ ARABULUCUYLA MI OLACAK?

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel konuyla ilgili “Kiralananın tahliyesi davalarının yanı sıra ihtiyaçtan tahliye, borç ödememe sebebiyle tahliye, yeni malik ihtiyacı sebebiyle tahliye, 10 yıllık sürenin dolması sebebiyle tahliye, arsa süresinin dolması sebebiyle tahliye, arazi kirası sebebiyle tahliye, kiracının verdiği hasar ve depozitonun geri alınması konularındaki anlaşmazlıklarda arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Ayrıca aidat ödemeleri, işgal edilen yerlerle ilgili konular ve genel kurullarla ilgili kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan anlaşmazlıklarda da arabuluculuk zorunlu olacak." demişti.

ARABULUCU İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

ARABULUCU GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLUR?

Yılda yaklaşık 74 bin kira uyuşmazlığı arabulucuya gidecek. Ayrıca kira uyuşmazlığıyla birlikte kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı yılda yaklaşık 126 bin uyuşmazlığın arabuluculukla çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek. (AA)