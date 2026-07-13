FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

3 aylık düşüş sonrası OPEC'in petrol üretimi 3,05 milyon varil arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, marttan bu yana süren gerilemenin ardından haziranda yeniden yükselişe geçerek önceki aya göre 3 milyon 51 bin varil arttı.

3 aylık düşüş sonrası OPEC'in petrol üretimi 3,05 milyon varil arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en yüksek artışlar Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak'ta kaydedildi. Bu ülkeleri İran, Libya, Gabon, Nijerya ve Cezayir izledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin günlük petrol üretimi 1 milyon 642 bin varil artışla 3 milyon 809 bin varile yükselirken, Kuveyt'in üretimi 880 bin varil artarak 1 milyon 452 bin varile, Irak'ın üretimi ise 446 bin varil yükselişle 1 milyon 970 bin varile çıktı.

İran'ın günlük petrol üretimi 155 bin varil artarak 2 milyon 441 bin varile ulaştı. Libya'da üretim 22 bin varil artışla 1 milyon 325 bin varile, Gabon'da ise 10 bin varil yükselişle 224 bin varile çıktı.

Nijerya ve Cezayir'in günlük petrol üretimi de 5'er bin varil artarak sırasıyla 1 milyon 559 bin ve 987 bin varile yükseldi.

Bu dönemde Suudi Arabistan, Ekvator Ginesi, Kongo ve Venezuela'da ise petrol üretimi geriledi.

Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 99 bin varil azalarak 6 milyon 847 bin varile, Ekvator Ginesi ve Kongo'nun üretimi 7'şer bin varil gerileyerek sırasıyla 44 bin ve 274 bin varile indi.

Venezuela'nın günlük petrol üretimi ise bin varil azalışla 1 milyon 70 bin varil olarak kaydedildi.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, haziranda önceki aya göre 3 milyon 51 bin varil artarak 22 milyon 2 bin varile çıktı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi de aynı dönemde 2 milyon 999 bin varil artarak 36 milyon 278 bin varil olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PETROL TALEBİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

OPEC, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 780 bin varil artarak 105 milyon 940 bin varile ulaşacağını öngörüyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 740 bin varil artışla 59 milyon 950 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 40 bin varil artışla 45 milyon 990 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 940 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 880 bin varil olacağı öngörülüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'nın dış ticaret fazlası 5 ayda yıllık bazda yüzde 9,4 arttıRusya'nın dış ticaret fazlası 5 ayda yıllık bazda yüzde 9,4 arttı
AB düzenlemeyi onayladı: Yolcuya 600 euroya kadar tazminat AB düzenlemeyi onayladı: Yolcuya 600 euroya kadar tazminat

Anahtar Kelimeler:
Petrol OPEC
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Her şeyi başlatan şikayet!

Her şeyi başlatan şikayet!

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.