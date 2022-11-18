3 bin 336 TL yardım yapılacak: Birikmiş elektrik borcu tek seferlik ödenecek! Başvurular SYDV'den...

Yardım ödemeleri devam ediyor. Bunlardan biri de 'Kronik Hastalık Yardımı' adı altında veriliyor. Tüberküloz ve Subakut Sklerozan panensefalit (SSPE) hastalığı nedeniyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için yapılan bu yardım için başvurular SYDV üzerinden alınıyor. İşte detaylar...

3.336 TL YARDIM YAPILIYOR!

Hasta kişinin bu yardıma başvurması için hastalık bilgileri ve kimlik kartı ile SYDV'ye (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) başvuru yapması gerekiyor. Belgeler onaylandığında, hastalara her ay 3.336 TL ödeme yapılıyor.

BİRİKMİŞ ELEKTRİK FATURASI ÖDENİYOR

Kronik rahatsızlığı olan hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği de yapılıyor. Destekten faydalanmak için tedavi gören kişinin, hasta vekilinin, vasisinin ya da velisinin SYDV'ye başvuru yapması gerekiyor. Başvurular, sağlık raporu ve vakıftan temin edilen başvuru formu ile gerçekleştiriliyor. Bu yardım, hasta kişiye ya da ona bakmakla yükümlü olan kişiye ödeniyor.

Birikmiş elektrik borcu desteğinde, cihazın kullanılmaya başladığı tarihten sonraki elektrik borcu SYDV tarafından ödenir. Bu ödemeden yararlanabilmek için elektrik tüketim desteğine hak sahibi olmak gereklidir. Birikmiş elektrik borcu elektrik tüketim desteğine hak sahibi olduğunuz ilk ay tek sefere mahsus olarak ödenir.

Elektrik tüketim desteğine hak sahibi olduysanız ilk ay, bu süreyi kaçırmadan, birikmiş elektrik borcu desteğine de başvurmanız gerekir. Her iki desteğin de başvurusu aynı anda yapılabilir. Süre geçtikten sonra, elektrik borcu desteğine başvuru yapılamaz. Destekten ikinci defa faydalanılamaz.

Cihaza bağlı kronik hastaların, bu programdan yararlanması için aşağıdaki 3 şartı da sağlıyor olması gerekir:

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda olduğunuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyetleri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

2828 sayılı Kanun kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli olarak Evde Bakım Yardımı almıyor olmanız gerekmektedir.

Kronik hastalığınız nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatınızı sürdürmek durumunda bulunduğunuzu ispatlamak için sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.



