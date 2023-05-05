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3 bin TL seviyelerini işaret etti! Altın fiyatlarındaki hareketlilikte o yorum dikkat çekti 'Daha da yukarı...' Çeyrek altın ve gram altında son durum

05.05.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları daha da artar mı? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar olacak? Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik herkesin dikkatini çekerken altının bundan sonraki seyri de merak edilmeye başlandı. Uzmanlarda piyasadaki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı. Tarihi seviyelerini gören altında, özellikle uzmanların çeyrek altın için yıl içinde 3 bin TL seviyelerine dönük beklentileri dile getirmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

3 bin TL seviyelerini işaret etti! Altın fiyatlarındaki hareketlilikte o yorum dikkat çekti 'Daha da yukarı...' Çeyrek altın ve gram altında son durum

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırmasıyla güvenli liman olarak nitelendirilen altının fiyatında hareketlilik dikkat çekti. Altına yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar, "Altın fiyatları yükselecek mi? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. Uzmanlar ise altın fiyatlarına ve piyasanın seyrine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Show Haber'de yer alan habere göre; Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz, "Beklenti altının daha da yukarı gideceği yönünde" ifadelerini kullandı. Mikrofon uzatılan bazı vatandaşlar altının daha da rekor kıracağına inandıklarını söylerken bir başka vatandaş da "Daha çok yükselmeden bir iki parça bir şey bakalım ama acayip pahalı her şey" yorumunu yaptı.

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Bir süredir yaşanan yükselişin yanı sıra Amerika'dan esen rüzgarla altında çifte rekor görüldü. Ons ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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"TARİHİ REKOR OLDU"

Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasının altında yükselişe neden olduğu aktarıldı. Reşat Yılmaz, "Gram altın ülke piyasamızın kapalı olduğu saatlerde 1430 lira seviyelerini test etti. Bu da tarihi rekor oldu. Altının onsu da 2080 seviyelerini test etti" ifadelerini kullandı.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLACAK?

Fiyatların gün içinde dalgalandığı da belirtildi. Öte yandan Reşat Yılmaz, "Beklenti, yıl içerisinde çeyrek altının 3 bin lira seviyelerini test edeceği yönündedir" dedi. Ayrıca Yılmaz "Gerçekten gram altında 150 lira alım satım arasındaki fark da büyük rakamdır. Vatandaşın da şu seviyede altına hücum etmesi bence doğru değil. Alım satım arasındaki makas zaman geçtikçe kapanacaktır." şeklinde konuştu.

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5 MAYIS CUMA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ons altın: 2.047 Dolar
Gram altın: 1.283 TL
Çeyrek altın: 2.098 TL
Cumhuriyet altını: 9.331 TL
22 ayar bilezik: 1.339 TL

Güncel altın fiyatları için tıklayınız

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