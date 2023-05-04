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SON DAKİKA | Altın fiyatları çifte rekor kırdı! Fed faiz kararı sonrası sert yükseliş: İslam Memiş, ‘Çok yakında patlayacak’ diyerek tek tek açıkladı

04.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları Fed faiz kararı ile çifte rekora koştu. Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken gram altın fiyatı da ekranlarda rekoru gösterdi. Haftanın son kritik verisi yine yarın ABD’den gelecek. Peki altın fiyatları için yükseliş devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Piyasa Uzmanı İslam Memiş, ‘Çok yakında patlayacak’ diyerek flaş bir uyarıda bulundu. İşte Kapalıçarşı verileri ile güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı…

SON DAKİKA | Altın fiyatları çifte rekor kırdı! Fed faiz kararı sonrası sert yükseliş: İslam Memiş, ‘Çok yakında patlayacak’ diyerek tek tek açıkladı

Son dakika haberleri... ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 2007 yılından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Kararın sonrasında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artışlarını durdurma yönünde bir karar alınmadığını söyledi. Powell, "Enflasyon yüksek kalırsa faizleri düşürmeyeceğiz" dedi.

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ONS VE GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Kararın ardından ons altın Ağustos 2020'deki 2.074 dolarlık rekor seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2.082 dolar seviyesine yükseldi. Daha sonra 30 dolarlık bir düşüş yaşayan ons altın bu sabah 2.050 dolar seviyelerinde bulunuyor.

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İşlenmemiş gram altın fiyatı da ons altın ile birlikte yeni rekor seviyesini gördü. Serbest piyasada 1.302 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı şu sıralar 1.279 lira düzeylerinde bulunuyor.

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ABD İSTİSHAM VERİLERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Bu hafta altın fiyatları üzerinde etkili olacak son bir viraj kaldı. ABD'de yarın açıklanacak olan Nisan ayı istihdam raporu verilerine göre ekonominin 180.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Güçlü bir rakam olsa da istihdam artışının ılımlı seyrettiği üst üste üçüncü aya işaret edecek. İşsizlik oranının yüzde 3,6'ya yükselmesi ve ortalama saatlik kazançların sabit kalması bekleniyor.

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İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YATIRIMCILARINA UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Dilediğimiz zaman piyasaları etkileriz mantığıyla sözlü müdahalesine devam edecek.(Fed) Ancak çok yakında bir mortgage krizi patlayacak. Bir bankacılık krizine karşı, enflasyona karşı Fed’in yapabileceği bir şey yok. Sadece Türkiye’yi kast etmiyorum, tüm dünyada rakamlar ortada, gerçekler ortada. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Özellikle Çin-Tayvan arasındaki gerilim benim için önemli. Kafkaslardan gelen veri akışı da benim için önemli” yorumunda bulundu.

ALTIN

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