3 gün önce satın alanlar... Etiketler yine değişti! Asgari ücretten sonra fiyatlardaki değişim gündem olmuştu

Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücretin açıklanmasıyla beraber marketlerdeki değişiklik gündem olmuştu. Asgari ücret açıklandıktan hemen sonra etiketlerde dikkat çeken bir değişim olduğu görülmüştü. Fahiş fiyat değişimleri pek çok kesimden insanın tepkisini çekerken marketler gezildiğinde fiyatlarda yeniden bir farklılık olduğu anlaşıldı. Kimsenin hızına ayak uyduramadığı bu değişim ise bu kez ters yönlü oldu. İşte marketlerdeki ürünlerin etiketlerindeki o hareketlilik ve güncel fiyatlar...

FİYAT ETİKETLERİ ESKİYE DÖNDÜ

ATV Haber’de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş konuyla ilgili “Tıkır tıkır değiştiriyorlar. Fiyatını artırıyorlar, indirimde gösteriyorlar.” ifadelerini kullandı.

Haberde 22 Aralık’ta markette eski fiyatı 55 lira 50 kuruş olan ürünün fiyatının 64 lira 75 kuruş olarak değiştirildiğinin görüldüğü belirtildi. 27 Aralık’ta ise aynı ürünün fiyatının eski haline getirildiği yani 12 lira 25 kuruş indirildiği ortaya kondu.

"DEMEK Kİ GERİ ALINABİLİYOR"

Vatandaşlar fiyatlarla ilgili olarak “İnsin artık, düşsün” diyerek tepki gösterdi. Günlerdir takip edilen baş döndüren etiket değişim trafiğinin bu kez tersine döndüğü ifade edilirken sürekli yükselen fiyatların bir anda düşüşe geçtiği aktarıldı. Vatandaş ise “Demek ki ne oluyor, bir tepki olunca, bir haber olunca hemen geri alınabiliyor” dedi.

Asgari ücretin açıklanmasına 1 gün kala bir markette temizlik ürünlerine zam yapıldığı belirtilirken fiyatı 45 lira 50 kuruşa çıkarılan ürünün eski fiyatına geri döndüğü ve yeniden 39 lira 50 kuruş olduğu ifade edildi.

Benzer şekilde 22 lira 50 kuruştan 26 lira 25 kuruşa çıkarılan bir başka temizlik ürününün de eski fiyatına geri dönüp tekrar 22 lira 50 kuruş olduğu aktarıldı.

Vatandaşlar markete girdikleri zaman ceplerinden çıkan paraya baktıklarını söylerken marketlerdeki bu etiket değişimleri şaşkınlık yarattı.

Zam yapılarak fiyatı 84 lira 75 kuruş olan bir şampuanın da fiyatının yeniden indiği ve eski fiyatına getirilerek 69 lira 50 kuruş olduğu belirtildi.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise “Asgari ücret açıklandıktan hemen sonra fiyatları yükseltip 2 gün sonra tekrar eski haline getirmeleri… Demek ki bir şeyleri kendileri yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

OLAN, ZAMLI FİYATTAN ALANA OLDU

Öte yandan fiyatı 43 lira 50 kuruştan 50 liraya yükseltilen bir yumuşatıcı ürünün de etiketinin değiştiği ve fiyatının eski haline geldiği aktarıldı. Buna göre ürünün yeniden 43 lira 50 kuruş olduğu belirtilirken aslında olanın yine o ürünü satın alanlara olduğu dile getirildi. Kaç kişinin zamlı fiyattan aldığı ise bilinmiyor.

