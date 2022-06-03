FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 3 Haziran 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

3 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 3 Haziran 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

03.06.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Haziran 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle güncel fiyatlar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 3 Haziran 2022 Cuma gününün altın bilezik fiyatları...

3 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 3 Haziran 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

3 Haziran Cuma günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 3 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

3 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

3 Haziran Cuma günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 895,83 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 3 Haziran 2022 itibariyle 900,89 TL alış ve 907,22 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 710,45 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 717,39 TL alış ve 717,52 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 651,04 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 544,19 TL alış ve 651,53 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan açıklama geldi! 300 milyon lira hibe müjdesiBakanlıktan açıklama geldi! 300 milyon lira hibe müjdesi
Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladıEkmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı
3600 ek göstergede kapsam belli oldu! 3600 ek göstergede kapsam belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Bakanlıktan açıklama geldi! 300 milyon lira hibe müjdesi

Bakanlıktan açıklama geldi! 300 milyon lira hibe müjdesi

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Kırmızı et fiyatları için flaş karar...

Kırmızı et fiyatları için flaş karar...

Trafik cezalarıyla ilgili Yargıtay'dan emsal karar! Cezası iptal edildi

Trafik cezalarıyla ilgili Yargıtay'dan emsal karar! Cezası iptal edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Beklentileriniz yüksek! Biraz daha beklemelisiniz

Beklentileriniz yüksek! Biraz daha beklemelisiniz

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.