3 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 3 Haziran 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

3 Haziran Cuma günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 3 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

3 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

3 Haziran Cuma günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 895,83 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 3 Haziran 2022 itibariyle 900,89 TL alış ve 907,22 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 710,45 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 717,39 TL alış ve 717,52 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 651,04 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 544,19 TL alış ve 651,53 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

