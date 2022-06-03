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3 Haziran Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? 3 Haziran 2022 Cuma

03.06.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro'da son durum 3 Haziran 2022 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı açıklamada "Korku ve panikle işlem yapmayın, zarar edersiniz" ifadelerini kullanmasının ardından vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 3 Haziran Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? İşte 3 Haziran 2022 Cuma güncel döviz kuru ve detaylar...

3 Haziran Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? 3 Haziran 2022 Cuma

Dolar ve Euro'da son durum ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri; 3 Haziran 2022 Cuma günü de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş vatandaşlara uyarıda bulunarak, korku ve panikle işlem yaptıkları takdirde zarar edeceklerini belirtti. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? İşte 3 Haziran 2022 güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

DOLAR NE KADAR? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

Önceki kapanışını 16,4820 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,4772 TL alış, 16,4868 TL satış fiyatından işlem gördü.

3 Haziran Cuma günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,7468 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,7293 TL alış fiyatından, 17,7643 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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