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3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları | 3 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

03.06.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin merakla takip ettiği Süper Loto çekilişi bu akşam açıklanacak. Devreden büyük ikramiye tutarının 23.075.603 TL olduğu çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenmekte. Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi ve diğer çekilişler MP Tv üzerinden canlı şekilde yayınlanmakta. Peki 3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları...

3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları | 3 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Haftada üç gün Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam açıklanacak. 23.075.603 TL değerinde devreden büyük ikramiyenin bulunduğu çekiliş, MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki 3 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

3 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 3 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Salı, Perşembe ve Pazar günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişindeki büyük ikramiye tutarı bu akşam için 23.075.603 TL oldu. Bu akşam yapılacak olan çekiliş 21:30'da MP Tv'de yayınlanacak.

3 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango oynayanların ve şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilmiş olan her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır. İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında bulunmakta olan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Loto'da bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirmektedir. Oyuncular altıdan daha fazla rakam seçerek oluşturulabilecek bütün kombinasyonları ayrı kolonlar şeklinde otomatik olarak üretirler. İsteyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilme imkanına sahiptir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet adı verilir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması ya da en yakın satış noktaları üzerinden Süper Loto oynayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Milli Piyango
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