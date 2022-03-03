3 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 3 Mart 2022 Perşembe

3 Mart Perşembe dolar kuru ve piyasalarda son durum Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı Dolar/TL'yi etkiledi. Vatandaşlar 3 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 3 Mart 2022 Perşembe Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

3 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün, Dolar/TL, 14 lira seviyesinde işlem gördü. 3 Mart Perşembe günün güncel Dolar/TL fiyatına piyasaların açıklamasının ardından haberimizde yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün Euro/TL ise 15,59 civarında seyretmişti. Yurt içinde şubat ayı dış ticaret verileri dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek.

