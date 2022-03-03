3 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 3 Mart 2022 Perşembe

3 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dolayısıyla vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen veya ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda 3 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. 3 Mart 2022 Perşembe kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
Bitcoin 3 Mart Perşembe günü yüzde 1.88 değer kaybı yaşadı.
Bitcoin'in alış fiyatı: 43.451,86 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 43.451,85 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 610.933,15 TL
Bitcoin satış fiyatı: 610.933,01 TL
Ethereum 3 Mart Perşembe günü yüzde 3,08 değer kaybı yaşadı.
Ethereum bugün satış fiyatı; 2.904,8200 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 2.904,8100 Dolar
Ethereum alış fiyat: 40.841,7692 TL
Ethereum satış fiyatı: 40.841,6286 TL
Dogecoin'in değeri 3 Mart Perşembe günü yüzde 1.56 geriledi.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1323 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1322 Dolar
Dogecoin alış fiyatı: 1,8601 TL
Dogecoin satış fiyatı: 1,8709 TL
Ripple 3 Mart Perşembe yüzde 0,53 değer kaybıyla dikkat çekti.
Ripple alış fiyatı: 0,7696 Dolar
Ripple satış fiyatı: 0,7695 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,8206 TL
Ripple satış fiyatı; 10,8192 TL
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