3 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 3 Mart 2022 Perşembe

3 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dolayısıyla vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen veya ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda 3 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. 3 Mart 2022 Perşembe kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 3 Mart Perşembe günü yüzde 1.88 değer kaybı yaşadı.

Bitcoin'in alış fiyatı: 43.451,86 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 43.451,85 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 610.933,15 TL

Bitcoin satış fiyatı: 610.933,01 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 3 Mart Perşembe günü yüzde 3,08 değer kaybı yaşadı.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.904,8200 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.904,8100 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 40.841,7692 TL

Ethereum satış fiyatı: 40.841,6286 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in değeri 3 Mart Perşembe günü yüzde 1.56 geriledi.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1323 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1322 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: 1,8601 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,8709 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 3 Mart Perşembe yüzde 0,53 değer kaybıyla dikkat çekti.

Ripple alış fiyatı: 0,7696 Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7695 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,8206 TL

Ripple satış fiyatı; 10,8192 TL

