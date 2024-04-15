3 milyon liralık konut kredisine 11 milyon lira geri ödeme! Son 10 yılda tablo tersine döndü: Kiracı oranı yüzde 6 buçuk arttı

Sadece geçen yıl Aralık ayının sonunda konut fiyatları yüzde 84 artarken, ortalama konut satış fiyatı 3,92 milyon liraya metrekare satış fiyatı da 23,7 bin liraya yükseldi. Fiyatlardaki artış ev alamayanları yüksek de olsa kiralık evlere yöneltti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2013 yılında yüzde 21,3 düzeyinde olan kiracı oranı, 2023 yılında yüzde 27,8’e yükseldi.

Son 10 yılda kiracı oranında yaşanan yükselişi değerlendiren emlak sektörü temsilcilerinden Mahir Orak, Konuta erişimde yaşanan sıkıntıların mevcut finansman yönteminden kaynaklandığı, bu finansman yöntemleri çeşitlendirildiği ve iç kaynaklarla desteklendiği takdirde konut sahiplik oranın ciddi oranda artacağını söyledi.

Mahir Orak, “Kirada yaşayan vatandaşlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. 2013-2023 yılları arasındaki değişimi incelediğimizde yüzde 6 buçuk düzeyinde bir fark görüyoruz" dedi.

BÜYÜK ŞEHİRDE KREDİ İLE EV SAHİBİ OLMANIN BEDELİ 91 BİN LİRA

“Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği’nin (GYODER) raporuna göre, İstanbul’da 100 metrekarelik bir konut için kullanılacak konut kredisinin aylık taksitleri, hane halkı harcanabilir gelirinin yüzde 101'ine denk geliyor. Bugün itibariyle konut kredilerinde en düşük faiz oranını ise yüzde 2,94 seviyesinde. Bu oranla çekilen 10 yıl ödemeli 3 milyon TL'lik kredinin aylık taksiti 91 bin TL'ye ulaştı” bilgisini paylaşan Av. Mahir Orak, "Geri ödenecek olan toplam tutar ise 10 milyon 945 bin TL oldu" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





