Çalışan anneler için yeni düzenleme: Kreş ve emzirme odası şartı

Çalışan anneleri ilgilendiren yeni düzenleme yolda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan annelerin iş hayatına katılımını desteklemek ve gebe ya da emziren kadınların iş sağlığı ve güvenliğini güçlendirmek adına yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; taslağa göre, 150 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenler, çalışanların 0-6 yaş grubundaki çocukları için iş yerinde kreş, gündüz bakımevi veya okul öncesi eğitim kurumu açabilecek. Birden fazla işverenin ortak kurum kurabileceği veya yetkili kurumlarla anlaşma yapabileceği aktarıldı. İş yerinde ya da ortaklaşa kurulacak kreş, gündüz bakımevi ve okul öncesi eğitim kurumlarının kuruluş ve işletme giderlerinin işverenler tarafından karşılanmasının öngörüldüğü kaydedildi. Ayrıca, yükümlülüğün belirlenmesinde işverenin ilçe sınırları içindeki tüm iş yerlerinde çalışan kadınların toplam sayısının dikkate alınacağı belirtildi. Çocuğunun annesi vefat etmiş veya velayeti babaya verilmiş erkek çalışanların da gerekli çalışan sayısının hesabına dâhil edileceği kaydedildi.

EMZİRME ODASI TANIMI GENİŞLETİLİYOR

Söz konusu taslakta, yaş ve medeni durum ayrımı yapılmaksızın 100 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde emzirme odası kurulması mecburiyetinin de yer aldığı aktarıldı. Diğer yandan emzirme odasının tanımının da çalışanların çocuklarını emzirmelerinin yanı sıra anne sütü sağımı yapabilmelerine ve sütün uygun şartlar altında saklanmasına olanak sağlayacak şekilde genişletileceği belirtildi. Ayrıca gebe, yeni doğum yapmış ya da emziren çalışanların iş yerlerinde karşılaşabileceği sağlık ve güvenlik risklerine karşı işverenlerin sorumluluklarının da yeniden düzenleneceği kaydedildi. Bu doğrultuda; risk tespit edilmesi durumunda çalışma şartlarının ya da saatlerinin geçici olarak değiştirilmesi, bunun mümkün olmaması veya iş yeri hekiminin gerekli görmesi durumunda çalışanın başka bir iş aktarılmasının planlandığı aktarıldı. Bu noktada; başka bir işe aktarılan çalışanın ücretinde kesinti yapılmayacağı, bunun da mümkün olmaması durumunda çalışanın talebi üzerine, tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izin verilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Söz konusu izin süresinin ise yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmayacağı kaydedildi.

RİSKLİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILAMAYACAK

Söz konusu taslağın, gebe ya da emziren çalışanların sağlıklarını korumaya dair düzenlemeler de getirdiği ifade edildi. Buna göre; gebe çalışanlar; ani darbe, sarsıntı ve uzun süreli titreşime maruz kalabilecekleri işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılamayacak, 80 desibeli aşan gürültülü ortamlarda çalışmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca, taslakta, iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ya da radyasyonla kirlenmiş alanlarda çalıştırılmama şartının, belirli biyolojik etkenlerin risk oluşturduğu işlerde görev yapma kısıtlaması ve kurşun türevleri başta olmak üzere bazı tehlikeli kimyasallara maruz kalmayı önlemeye yönelik yasakların da yer aldığı vurgulandı.

Gebe ya da emziren çalışanların yer altı maden işlerinde çalıştırılmamasının da öngörüldüğü, işverenlerin çalışma saatlerini ve dinlenme aralarını yeniden düzenlemesi, mümkün olduğunda oturarak çalışma imkanı sağlaması, yüksekte çalışma ve düşme risklerine karşı tedbir almasının da planlandığı kaydedildi. Diğer yandan çalışanların beslenme molalarına ve temiz içme suyuna erişiminin sağlanmasının da düzenlemede yer aldığı aktarıldı.

Söz konusu taslağa göre; kreş ve gündüz bakımevlerinin yetkilendirilmesine dair hükmün 31 Aralık 2027'de, diğer hükümlerin ise yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü belirtildi.