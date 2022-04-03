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3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı hesaplara yatmaya başladı mı?

03.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller 3 Nisan günü arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım maaşının hesaplara yatmaya başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşının Nisan ayı ödemesi bekleniyor. İşte; 3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller...

3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı hesaplara yatmaya başladı mı?

3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşının hesaplara ne zaman yatacağı merak edilen konular arasında. Bu maaştan faydalanan kişiler, 3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hakkında bilgi edinmek istiyor.

3 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Evde bakım maaşları Nisan ayında henüz yatırılmaya başlanmadı. Ödemeler yapıldığında haberimizden öğrenebileceksiniz.,

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

  1. Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

  2. Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.
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