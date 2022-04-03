3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı hesaplara yatmaya başladı mı?

3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşının hesaplara ne zaman yatacağı merak edilen konular arasında. Bu maaştan faydalanan kişiler, 3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hakkında bilgi edinmek istiyor.
Evde bakım maaşları Nisan ayında henüz yatırılmaya başlanmadı. Ödemeler yapıldığında haberimizden öğrenebileceksiniz.,
Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.
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