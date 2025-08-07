3 Temmuz'dan beri grevdeler! Büyük risk var, o fiyatı aşacak: Milyonlar o ürünü tüketiyordu ama...

Almanya'nın en büyük döner firması olan BİRTAT çalışanları 1 aydan fazla bir süredir grevde. 3 Temmuz'da greve başlayan çalışanlar ücret anlaşmazlığı nedeniyle eylemlerini sürdürüyor. Ücret anlaşmazlığı nedeniyle 115 BİRTAT çalışanın katıldığı grevin ülkedeki döner tedarikini tehlikeye sokacağına dair endişeler arttı

BİRTAT, Almanya çapında binlerce döner işletmesine dondurulmuş dana, tavuk ve sığır etinden üretilmiş ürün sağlıyor. Şirketin ürünleri her ay yaklaşık 13 milyon kişiye ulaşıyor.

10 EURO'YU AŞABİLİR

CNBC-E'de yer alan habere göre; grev nedeniyle şu an üretimde dükkanları doğrudan etileyecek bir aksaklık yaşanmazken BİRTAT işçilerinin sendikası NGG, grevlerin uzun sürmesi durumunda dondurulmuş döner sevkiyatının tamamen durabileceği uyarısı yapıyor. Uzmanlar ise yalnızca grevlerin değil artan personel maliyetleri ve sığır eti fiyatlarının da döner fiyatlarını ciddi biçimde etkileyeceğini söylüyor.

Almanya'da döner fiyatlarının yakın zamanda psikolojik sınır olan 10 Euro'yu aşacağı belirtiliyor.

ÇALIŞANLAR NE TALEP EDİYOR?

Gıda, İçecek ve Catering Sendikası (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten – NGG) öncülüğünde yürütülen grevde BİRTAT çalışanları kişi başı aylık 375 Euro zam, 3 bin Euro tutarında başlangıç ikramiyesi ve şeffaf bir ücret sistemi talep ediyor.



Şubat ayından bu yana en az on uyarı grevi gerçekleştirilirken, işçiler son olarak beş gün boyunca iş bırakma eylemi yaptı. Grevin uzatılması sendika üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.