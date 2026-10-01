Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2,2 milyar lirayı iade ettiği iddiası tartışmalı! İki gazeteciden “Doğru değil” çıkışı

Fon soruşturmasıyla birlikte AK Parti'den istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya için gündeme gelen milyarlarca liralık iade haberi tartışma yarattı. Nagehan Alçı’nın ardından Bahar Feyzan da paranın iade edildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ileri sürdü.

İADE İDDİASI GÜNDEM OLDU

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettiği öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar TL’yi, Hazine ve Maliye Bakanlığının bildirdiği hesaba aktardığı iddia edilmişti. İki gazeteci ise görüştükleri kaynaklardan farklı bilgiler aldıklarını söyledi.

ALÇI: “HABERİN DOĞRU OLMADIĞI SÖYLENDİ”

Nagehan Alçı, YouTube yayınında Ekonomim’in iade haberini kaynaklarına sorduğunu anlattı. Alçı, “Güvendiğim bir iki kaynaktan bu haberin doğru olmadığı söylendi” dedi. Alçı ayrıca, mevcut aşamada böyle bir iadenin yapılamayacağını savundu.

FEYZAN DA İTİRAZ ETTİ: MAL VARLIĞI TEDBİRİNİ İŞARET ETTİ

Bahar Feyzan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yetkili bir isimle görüştüğünü belirtti. Feyzan, bu kişinin Kaya’nın parayı iade ettiği yönündeki açıklamaların doğru olmadığını söylediğini aktardı. Feyzan’ın paylaşımına göre, Kaya’nın tüm mal varlıklarına tedbir konulmuş olması nedeniyle anlatıldığı gibi bir iade süreci bulunmadığı belirtildi.

163 MİLYON TL’LİK ALIM, 2,17 MİLYAR TL’LİK SATIŞ İDDİASI

Kaya çifti hakkındaki tartışma, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle başlamıştı. Zeynel Emre, çiftin hisse alımlarına toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdığını, satışlardan ise 2 milyar 170 milyon TL elde ettiğini ileri sürmüştü.

Fatma Betül Sayan Kaya, "iddiaların bağımsız ve sağlıklı biçimde incelenebilmesi" için AK Parti’deki görevlerinden istifa etmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise iddiaların araştırılacağını belirtmişti.