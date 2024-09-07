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  4. 3 yılda 61,5 TL! Sigaraya zam... Biri yapınca diğerleri durmadı, en pahalı sigara 89 TL oldu:

3 yılda 61,5 TL! Sigaraya zam... Biri yapınca diğerleri durmadı, en pahalı sigara 89 TL oldu:

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.09.2024 07:43
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Sigara fiyatları peş peşe artmaya devam ediyor. En pahalı sigara 100 TL olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde iki sigara grubu sigaraya zam yapmıştı, üçüncü şirket de yeni fiyat listesini açıkladı. En pahalı sigara 89 liraya çıktı, en ucuz sigara 68 TL’den satılacak. Peki, sigaya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları kaç TL? İşte detaylar…

3 yılda 61,5 TL! Sigaraya zam... Biri yapınca diğerleri durmadı, en pahalı sigara 89 TL oldu:

Geçtiğimiz günlerde sigara fiyatlarına zam yapılmıştı. Philip Morris (PM) ve JTI sigara gruplarında yeni fiyat listesini duyurmuştu. Sigaraya zam sonrası JTI grubunun en ucuz sigara fiyatı 67 TL’ye yükseldi. Grubun en pahalı sigarası 81 TL olurken kıyılmış tütün ürünü fiyatı ise 165 TL’ye yükselmiş oldu. Philip Morris grubunda ise en ucuz sigara 72 TL’ye yükselirken, en pahalı sigara 81 TL’ye yükselmişti.

BİR GRUP DAHA SİGARAYA ZAM YAPTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) ve JTI sigara gruplarına gelen zam haberleri sonrası BAT grubuna da zam geldiğini açıkladı.

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EN ÇOK TERCİH EDİLEN SİGARASI 82 TL’YE YÜKSELDİ

British American Tobacco sigara grubunun en pahalı sigarası 89 TL, en ucuz sigarası ise 68 TL oldu.

BAT grubunun en çok tercih edilen sigaralarından olan birinin fiyatı 82 tl olurken en ucuz sigarası ise 71 TL oldu.

3 YILDA 61,5 TL ZAM

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise 3 yılda sigaraya yapılan zammı ortaya koydu. 3 yıl önce fiyatların 19.50 TL olduğunu kaydeden Dündar, bugün aynı sigaranın 81 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

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sigara
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