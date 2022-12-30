30 Aralık gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek altında son durum nedir? Uzman isimden çarpıcı altın tahmini!

Gram, çeyrek altınla beraber genel olarak altın fiyatları, grafiklerde yıllık ve aylık kapanışları gösterecek. Bu nedenle yakından takip edilen altın fiyatları araştırılıyor. Uzman Memiş gram altın görüşünü yaparken şu ifadeleri kullandı: "Yatırımcısının da bilgiği gibi bu yıl ki gram altın beklentim 1450 lira seviyesindeydi. Tabiki teknik ve mantıken bu rakamları bekliyoruz. Ancak Merkez Bankaları'nın koordinalı bir şekilde baskılama süreci ile birlikte teknik ve mantık olarak piyasada bir şey oluşmadı. Hatta dolar karşısındaki hiçbir enstrümanda teknik işlemedi. Dolar karşısında ki herşey ciddi baskı altında kaldı ama bu gram altın fiyatında tekrar 1450 lira rakamlarının görülmeyeceğini ifade etmiyor. Gecikmeli de olsa 2023 yılında 1450 lira rakamını tekrar beklemeyece devam edeceğim'' Peki 30 Aralık gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek altında son durum nedir? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.093,04 /1.093,17

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.748,86 /1.787,34

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.486,79 /3.574,67

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 33.983,28 /33.998,40

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 17.863,00/ 18.155,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.995,45 /7.127,48

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.378,00/ 7.445,00

